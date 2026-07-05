台中梧棲第6支守望相助隊成軍 企業延續父愛捐出巡邏車

台中市梧棲區里鄰守望再添新戰力，市府輔導成立「南簡福德兩里聯合守望相助隊」，整合跨里巡守量能；舜昕工業有限公司捐贈全新巡邏車「陳旺根紀念號」，提升第一線巡守效能。聯合里隊今天在南簡朱南宮活動中心舉行隊部揭牌暨巡邏車捐贈儀式，民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席表示，期盼透過市府、地方與民間合作，打造更安全、安心的宜居環境。

吳世瑋表示，近年因巡守隊員高齡化及保險制度限制，巡守隊員高齡化及保險制度限制，許多市區守望相助隊面臨人力不足甚至解散，梧棲能成立新的聯合巡守隊更是難能可貴，他感謝南簡里長蔡佳君、福德里長紀建豪、兩里巡守隊員及地方人士共同投入。市府將持續支持守望相助工作，除每月4萬5千元工作補助，聯合巡守隊年底另獲6萬元裝備補助。

台中市議長張清照出席南簡福德兩里聯合守望相助隊揭牌典禮時表示，感謝兩位里長積極推動及隊員熱心投入，未來將有助於強化社區治安與守護鄉親安全。他也感謝熱心民眾捐贈巡邏車，提升隊員執勤安全與效率。

舜昕工業有限公司總經理陳芝聖、副總經理陳芝鵬秉持先父陳旺根回饋鄉里遺願，捐贈全新巡邏車一輛，命名為「陳旺根紀念號」。吳世瑋代表盧秀燕市長感謝企業無償捐贈。

舜昕工業公司副總經理陳芝鵬表示，父親陳旺根生前為人仁厚敦實、熱心公益，始終關懷地方發展，為完成父親回饋鄉里的心願，兄妹三人共同促成此次捐贈，並以父親之名為巡邏車命名，期盼將父親的善念與公益精神延續下去，讓這分愛心化為守護鄉親生命財產安全的實際力量。

梧棲區長溫國宏表示，南簡、福德兩里人口逾1.4萬人，地方治安除仰賴警方守護，也需要在地民力支援。在市府、區公所支持及民間力量投入下，兩里聯合守望相助隊正式成為梧棲區第6支守望相助隊，將成為維護社區治安的重要生力軍。

南簡里長蔡佳君、福德里長紀建豪代表全體聯防隊員感謝各界長期支持，讓兩里聯合守望相助隊歷經近三年籌備後順利成軍。民政局表示，梧棲區近年人口快速成長，已突破6.7萬人，隨新建住宅陸續完工入住，地方巡守需求同步提升。市府協助南簡、福德兩里成立聯合守望相助隊，整合兩里人力，強化住宅區、農路及主要聯外道路巡守。