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影／彰化伸港媽300年首度跨鄉徒步遶境 7天6夜走遍和美線西伸港

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣伸港福安宮「伸港媽」睽違300多年首度擴大徒步遶境行程，今起至11日展開7天6夜祈福行腳。記者林敬家／攝影
彰化縣伸港福安宮「伸港媽」睽違300多年首度擴大徒步遶境行程，今起至11日展開7天6夜祈福行腳。記者林敬家／攝影

彰化縣伸港福安宮「伸港媽」睽違300多年首度擴大徒步遶境行程，今起至11日展開7天6夜祈福行腳，從過去長年僅在伸港在地遶境、守護庄頭的傳統，首次跨出既有範圍，深入和美、線西與伸港三鄉鎮，共有117處接轎、駐駕與參香點，包含84間宮廟及33處公務機關與企業行號，規模與路線創下新紀錄。

起駕典禮上午7時在伸港福安宮登場，現場湧入信眾參與，場面盛大。彰化縣長王惠美也到場扶轎起駕，她指出，此次遶境深入地方庄頭與社區據點，為地方祖賜福，讓參與的人都能心想事成，這次活動盛大，大家出錢出力才能完成。

福安宮主委曾添進表示，福安宮「伸港媽」這次首次擴大至和美、線西等鄰近鄉鎮，是延續信仰能量、也象徵媽祖庇佑範圍向外延伸的重要里程碑。

伸港福安宮長期被視為沿海地區重要信仰中心，不僅是庄頭信仰的精神寄託，也在漁業與農村生活中扮演安定人心的角色。廟方指出，今年遶境路線分別安排駐駕各地宮廟與庄頭，包括7月5日晚間欽天太子宮、7月6日線西溫安宮、7月7日和美面前里三順宮、7月8日新庄里代天宮、7月9日月眉里福澤宮、7月10日山犁里福德宮，並於7月11日中午在龍華慈惠堂停駕後返抵福安宮，完成7天6夜徒步遶境行程。

福安宮表示，這次首次進行跨鄉鎮徒步遶境，動員地方宮廟、社區與企業共同參與，從交通動線、安全維護到接駕安排皆全面整備，希望透過遶境行腳，讓信仰深入地方生活，也為沿途居民帶來平安與祝福。

彰化縣伸港福安宮「伸港媽」睽違300多年首度擴大徒步遶境行程，7天6夜祈福行腳今天啟程。記者林敬家／攝影
彰化縣伸港福安宮「伸港媽」睽違300多年首度擴大徒步遶境行程，7天6夜祈福行腳今天啟程。記者林敬家／攝影

彰化縣伸港福安宮「伸港媽」睽違300多年首度擴大徒步遶境行程，福安宮公布「路關表」。圖／福安宮提供
彰化縣伸港福安宮「伸港媽」睽違300多年首度擴大徒步遶境行程，福安宮公布「路關表」。圖／福安宮提供

遶境 彰化 王惠美

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