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影／骨科診所院長收到驚喜慶生影片 網友驚問：是AI合成嗎？

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中清水安程骨科診所院長嚴可倫今天生日，其妻與同事送他驚喜慶生影片。圖／取自「有溫度的嘮叨 台中清水安程骨科嚴可倫」臉書粉專
台中清水安程骨科診所院長嚴可倫今天生日，其妻與同事送他驚喜慶生影片。圖／取自「有溫度的嘮叨 台中清水安程骨科嚴可倫」臉書粉專

台中清水安程骨科診所院長嚴可倫今天生日，其妻與同事送他驚喜慶生影片，委託製作騎士在重慶騎車，插旗祝他生日快樂；嚴可倫說剛看到影片很驚喜，也質疑是否AI合成，詢問才知，是同事與創作者多次討論後拍攝製作，他覺得這種人與人之間，為了一個難忘獨特的驚喜，願意付出許多時間與心思去策劃、微調，這就是AI辦不到的。

嚴可倫將自己的生日慶祝影片PO上「有溫度的嘮叨 台中清水安程骨科嚴可倫」臉書粉專，引起熱烈討論，許多人留言問「是AI合成嗎？」

嚴可倫表示，他看到影片的第一時間雖然驚喜，但馬上有疑問「這是不是AI 做的？」他反覆觀察影片的細節，看看有沒有什麼破綻，直到同仁告訴他，與創作者聯繫的整個過程，才知道一切都是真的。

診所同事說，委託製作時先把訴求向創作者說明，創作者先做好旗子再騎車拍攝，一來一往花了至少二周時間，中間甚至因為有錯字而重新調整。完成影片拍攝後，創作者將檔案交給診所人員，讓他們拿去也製作一面實體旗子放在診所。

嚴可倫表示，這段時間我們總是拼命地把事情發包給AI，想要節省時間，卻又矛盾地問自己「什麼是自己不被 AI 取代的？」他覺得就是這種人與人之間，為了一個難忘獨特的驚喜，願意付出許多時間與心思去策劃、微調，甚至還做出一個一模一樣的旗子，只為了一個令人難忘的結果、一聲讚嘆，這就是 AI辦不到的。

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