新社體育嘉年華 何欣純提出台中山城全民運動館規劃

台中市長參選人、立委何欣純今天在新社區參加運動聯盟嘉年華暨理事長盃木球邀請賽，她表示，台中山城長期缺乏複合式室內運動空間，自己未來若有機會服務台中市，將在新社、東勢等山城地區，因地制宜規劃「全民運動館」，打造全齡化、多項目、友善便利的運動場域，讓山城鄉親也能享有安全、舒適、平價的運動生活環境。

何欣純指出，中央近年推動全民運動館，目標讓運動資源不只集中在都會區，能依照地方需求，規劃健身房、韻律教室、全齡體能訓練場、綜合球場等多元設施，讓長輩、家長與孩子都能就近運動。她強調，台中山城最需要的，就是更彈性、更貼近生活的運動空間，未來會持續向中央運動部爭取資源，讓新社、東勢、石岡、和平等地區，也能擁有安全便利的運動場域。

何欣純表示，地方長期期待山城能有一處整合型運動空間。雖然山城地區受限於人口與腹地條件，未必能比照都會區設置大型運動中心，但可以透過因地制宜方式，規劃符合地方需求的複合型全民運動館，提供打球、健身、游泳及社區活動等多元功能，提升山城整體運動環境。

何欣純說，台中發展不能只集中在都會核心，市政必須照顧每一個行政區、每一位市民。未來她會把山城運動空間、社區健康與全民運動納入整體市政規劃，讓山城不只有好山好水，也能成為適合全齡運動、健康生活的活力山城。