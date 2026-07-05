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么子從小寄養伯父家怨父後失聯 民代與警助重逢再續父子緣

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員邱愛珊與服務處執行長魏隆琪，昨天在服務處促成一對失聯多年的父子重逢，彼此手機加Line好友。圖／取自中市議員邱愛珊臉書
台中市議員邱愛珊與服務處執行長魏隆琪，昨天在服務處促成一對失聯多年的父子重逢，彼此手機加Line好友。圖／取自中市議員邱愛珊臉書

41歲黃姓男子是家中老么從小被寄養在伯父家，他對父親有怨言，父親仍疼愛么子卻不善言語，父子因誤會失聯多年，在台中市議員邱愛珊與服務處執行長魏隆琪和豐原員警協助下，這對父子昨天重逢，當場在對方手機加入Line好友，黃男說「我知道上一輩的人不善於用言語表達關懷，我能夠體諒了。」

據了解，黃男是家中最小兒子，小時候因為家庭關係寄養在大伯家，後來沒接回原生家庭，父親搬去彰化，他也沒有跟著搬去彰化，父親目前在彰化經營餐廳，因為年紀大了很想小兒子，透過中市議員邱愛珊服務處執行長魏隆琪的朋友請求幫忙找兒子，因為這對父子都有改名字，最後是透過豐原警分局幫忙找到人。

市議員邱愛珊說，她的服務處早上迎來一場溫馨且特別的相聚，原訂早上8時30分見面，陳情人黃男與兒子都因滿懷期待，不約而同提前抵達。

邱愛珊說，這次重逢，不只是一次相見，更是一份深藏多年的牽掛與關懷，一個多小時的相聚中，75歲的黃男輕聲說他這幾年最掛念的就是孩子過得好不好。他也靜靜聽著小兒子分享這些年的生活與經歷，眼神始終充滿關愛。

邱愛珊表示，最讓她們感動的是，兒子在離開前輕輕地說一句話「我知道上一輩的人（父親），不善於用言語表達關懷，我能夠體諒。」短短一句話，道盡了理解。也化解了多年來放在心裡的牽掛。

議員 彰化 台中市

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