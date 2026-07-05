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台中東勢活力山城親子路溜嘉年華登場 人潮湧入警察交維

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市東勢區活力山城親子路溜嘉年華今天在東勢區獨角仙生態公園廣場舉行，早上吸引許多家長帶子女參加。圖／警方提供
台中市東勢區活力山城親子路溜嘉年華今天在東勢區獨角仙生態公園廣場舉行，早上吸引許多家長帶子女參加。圖／警方提供

台中市東勢區活力山城親子路溜嘉年華今天上午8時至下午1時，在東勢區獨角仙生態公園廣場舉行，適逢假日和暑假，早上吸引很多家長帶子女參加，為維護活動期間交通順暢及現場安全秩序，台中市警局東勢分局事前規劃勤務，今天派員警加強活動會場及周邊道路交通疏導與安全維護。

東勢分局表示，這次活動正值暑假期間，估將吸引許多家庭共同參與。警方除編排警力執行安全維護勤務，並於會場周邊重要路口部署交通疏導人員，配合民力協助引導車流與人潮，視現場狀況機動調整勤務作為，避免交通壅塞，以維護良好交通秩序。

東勢分局呼籲，民眾參與大型活動時，應遵循現場工作人員及警方引導，共同維護交通秩序與活動安全，並注意自身及同行孩童安全，讓每一場活動都能在安全、順暢、愉快的環境中圓滿舉行。

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