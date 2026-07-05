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台中東勢活力山城親子路溜嘉年華登場 人潮湧入警察交維
台中市東勢區活力山城親子路溜嘉年華今天上午8時至下午1時，在東勢區獨角仙生態公園廣場舉行，適逢假日和暑假，早上吸引很多家長帶子女參加，為維護活動期間交通順暢及現場安全秩序，台中市警局東勢分局事前規劃勤務，今天派員警加強活動會場及周邊道路交通疏導與安全維護。
東勢分局表示，這次活動正值暑假期間，估將吸引許多家庭共同參與。警方除編排警力執行安全維護勤務，並於會場周邊重要路口部署交通疏導人員，配合民力協助引導車流與人潮，視現場狀況機動調整勤務作為，避免交通壅塞，以維護良好交通秩序。
東勢分局呼籲，民眾參與大型活動時，應遵循現場工作人員及警方引導，共同維護交通秩序與活動安全，並注意自身及同行孩童安全，讓每一場活動都能在安全、順暢、愉快的環境中圓滿舉行。
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