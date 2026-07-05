地方采風／水沙連傳奇 埔里「三鐵共存」躍紙本

南投埔里曾是全台少見擁有火車、電車與輕便車「三鐵共存」山城，為保存逐漸消失的地方記憶，文史工作者歷時多年蒐集老照片、文獻與口述資料，完成新書「鐵道縱橫水沙連」，盼重新喚起埔里人對鐵道歷史的認識與認同。

埔里鎮山林資源豐富，早年因林業、農業及各項產業發展需求，建構出綿密的鐵道路網。日治時期，除了有全台罕見的「三鐵共存」外，鐵道長度、密度及運輸量一度高居全台第一，為埔里留下深厚的鐵道文化底蘊。

然而，一九五九的八七水災及隔年八一水災重創中部山區，埔里鐵道路網遭洪水沖毀，多條路線停駛，鐵道運輸逐漸退出歷史舞台。歷經半個多世紀，鐵道設施幾乎消失，許多年輕人甚至不知道埔里曾有如此發達鐵道系統。

為保存珍貴的地方文化，耆老羅寅雄與作家潘樵二○二二年合作出版「水沙連鐵道尋訪」，透過文獻考證、實地踏查及老照片整理，重建埔里鐵道發展歷史，不少民眾主動提供珍藏多年的老照片、文件及鐵道線索，包括有「糖鐵國寶」美譽的黃乾樹站長留下的珍貴資料。

隨著新增史料不斷出現，編撰團隊展開新一波資料蒐集、訪談及考證工作，在許多埔里鄉親、鐵道迷及地方人士經費支持下，歷經一年多努力，終於在最近完成「鐵道縱橫水沙連」出版，不僅完整記錄埔里鐵道發展歷程，也見證地方居民共同投入文化保存的成果。