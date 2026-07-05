沒有跳票 花壇6千元振興金20日發放

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣花壇鄉將從7月20日起，發放全體4萬2千多名鄉民每人振興經濟金6千元。聯合報系資料照
彰化縣花壇鄉將從7月20日起，發放全體4萬2千多名鄉民每人振興經濟金6千元。聯合報系資料照

彰化縣花壇鄉代會今年三月底通過振興經濟金條例，決議鄉公所普發全體四萬二千多名鄉民每人六千元現金，鄉民引頸以待，卻過了三個月仍未進鄉民口袋，引來質疑。鄉代會主席沈文盛昨天宣布本月廿日起，開始發放，要鄉民放心。

依鄉公所排定發放時間及地點，第一階段從七月廿日起到八月十四日分別在各村發放，第二階段則從八月十九日到十一月卅日在鄉公所發放。

花壇鄉公所依鄉代會建議，依地方制度法訂定「彰化縣花壇鄉因應美伊戰爭引發國際情勢變化穩定民生韌性措施振興經濟金自治條例」草案，今年三月底提交鄉代會審議通過發放每名鄉民六千元現金，共發放兩億五千八百多萬元。

鄉公所原預估五月底、六月初即可發放，讓鄉民滿心期待，卻到七月初仍無發放消息，很多民眾在網路上關心，鄉公所、鄉代們也窮於應付鄉民追問，質疑已經跳票。

鄉長顧勝敏上月底在臉書答覆表示，發放經濟金牽涉法源問題，從提案通過到研立自治法案，到五月拿到縣府同意備查函，才算「合法」發放；財源方面，為不影響未來鄉政與基礎建設的經費，鄉公所等到五月底、六月初的定期會決算，才有相關經費賸餘配合發放，還須與相關單位及村長討論後，才能決定發放時間與地點。

參選下屆鄉長的鄉代會主席沈文盛，昨天早上就搶先宣布發放經濟金的訊息。他說，是因為鄉民一直關心，他才會先行公布，好讓鄉民放心。

彰化縣 振興金 花壇

延伸閱讀

年底地方選舉 國民黨底定連江縣議員鄉長提名

政策競合 朝野4版無人機條例付委

006208配息創新高卻遭嫌！股民齊喊「不要配息」更期待分割、降費率

無人機條例朝野4版本付委了 交三委員會聯席審查

相關新聞

地方采風／水沙連傳奇 埔里「三鐵共存」躍紙本

南投埔里曾是全台少見擁有火車、電車與輕便車「三鐵共存」山城，為保存逐漸消失的地方記憶，文史工作者歷時多年蒐集老照片、文獻與口述資料，完成新書「鐵道縱橫水沙連」，盼重新喚起埔里人對鐵道歷史的認識與認同。

沒有跳票 花壇6千元振興金20日發放

彰化縣花壇鄉代會今年三月底通過振興經濟金條例，決議鄉公所普發全體四萬二千多名鄉民每人六千元現金，鄉民引頸以待，卻過了三個月仍未進鄉民口袋，引來質疑。鄉代會主席沈文盛昨天宣布本月廿日起，開始發放，要鄉民放心。

廣角鏡／戲水玩一夏

「彰濱～海FUN一夏」慶安水樂園昨天在伸港慶安水道開玩，水上鋼鐵人特技表演引來驚呼。水樂園自即日起到八月二日的周六、日下午，安排有SUP、獨木舟、水上自行車、龍舟板SUP及腳踏船等熱門水域體驗，還有水上瑜伽、水上鋼鐵人特技表演，以及泡泡秀、氣球秀等，要讓親子好玩一夏。

台中水湳轉運站 二次招商有譜

台中市四大轉運中心逐漸完善，除了已經啟用的豐原轉運中心，水湳轉運中心六月啟動第二次招商，已有廠商投標，將進入評選程序，預定下半年啟用；另外大台中轉運中心施工進度超過百分之九十五，預計今年底可順利啟用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。