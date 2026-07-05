沒有跳票 花壇6千元振興金20日發放

彰化縣花壇鄉代會今年三月底通過振興經濟金條例，決議鄉公所普發全體四萬二千多名鄉民每人六千元現金，鄉民引頸以待，卻過了三個月仍未進鄉民口袋，引來質疑。鄉代會主席沈文盛昨天宣布本月廿日起，開始發放，要鄉民放心。

依鄉公所排定發放時間及地點，第一階段從七月廿日起到八月十四日分別在各村發放，第二階段則從八月十九日到十一月卅日在鄉公所發放。

花壇鄉公所依鄉代會建議，依地方制度法訂定「彰化縣花壇鄉因應美伊戰爭引發國際情勢變化穩定民生韌性措施振興經濟金自治條例」草案，今年三月底提交鄉代會審議通過發放每名鄉民六千元現金，共發放兩億五千八百多萬元。

鄉公所原預估五月底、六月初即可發放，讓鄉民滿心期待，卻到七月初仍無發放消息，很多民眾在網路上關心，鄉公所、鄉代們也窮於應付鄉民追問，質疑已經跳票。

鄉長顧勝敏上月底在臉書答覆表示，發放經濟金牽涉法源問題，從提案通過到研立自治法案，到五月拿到縣府同意備查函，才算「合法」發放；財源方面，為不影響未來鄉政與基礎建設的經費，鄉公所等到五月底、六月初的定期會決算，才有相關經費賸餘配合發放，還須與相關單位及村長討論後，才能決定發放時間與地點。

參選下屆鄉長的鄉代會主席沈文盛，昨天早上就搶先宣布發放經濟金的訊息。他說，是因為鄉民一直關心，他才會先行公布，好讓鄉民放心。