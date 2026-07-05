台中水湳轉運站 二次招商有譜

台中市四大轉運中心逐漸完善，除了已經啟用的豐原轉運中心，水湳轉運中心六月啟動第二次招商，已有廠商投標，將進入評選程序，預定下半年啟用；另外大台中轉運中心施工進度超過百分之九十五，預計今年底可順利啟用。

交通局長葉昭甫指出，台中市府推動的四大轉運中心包含豐原轉運中心、水湳轉運中心、大台中轉運中心與烏日轉運中心，其中豐原已經啟用，水湳與大台中今年將陸續啟用，烏日正在規畫中。

水湳轉運中心耗資四十六億餘元，規畫為地下三層、地上四層，設置國道客運月台四十二席、市區公車月台十二席，以及上千個汽機車位，今年二月完工，未來還會連接上國道一號，成為水湳經貿園區與周邊地區的交通樞紐。

水湳轉運中心採取複合式委外經營，市府去年十月上網招商，營運期間廿年，每年繳交固定權利金，由於國道客運載客量日漸萎縮，業者多持觀望態度，第一次招商無人投標；市府修改契約，延長營運時間到卅年，權利金也改為變動權利金，根據轉運站每年營利所得抽成。

交通局今年六月初到六月底第二次公告招商，招商時間已經結束。業內人士指出，若無人投標，市府須公告流標，不過目前並無相關公告，相信已經有廠商投標，將進入評選階段；評選結束到實際營運約需一到二月，如無意外應可在今年下半年啟用。

大台中轉運中心位於台中火車站旁，市府耗資超過廿億元，規畫為地下一層與地上三層，設有約兩千席汽機車停車位，二○二二年六月動工，目前施工進度超過百分之九十六，近日報竣工，並在今年三月招商成功，年底前有望啟用。

葉昭甫表示，大台中轉運中心將整合鐵路、客運、捷運、公車、汽機車、計程車和自行車，總共「七轉七接」，並預留和捷運系統銜接空間，待中捷藍線通車，可建構完整且具彈性的公共運輸網絡，大幅提升台中車站周邊運輸效率，帶動舊城區發展。