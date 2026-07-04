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守護慢飛天使近40載！胡瓜率眾星挺十方啟能 感恩餐會爆172桌募千萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
在藝人胡瓜熱血號召下，今晚包括小禎、曾心梅等10多名藝人熱情力挺「2026十方邁向40周年感恩餐會」。記者趙容萱／攝影
在藝人胡瓜熱血號召下，今晚包括小禎、曾心梅等10多名藝人熱情力挺「2026十方邁向40周年感恩餐會」。記者趙容萱／攝影

台中十方啟能中心今晚舉辦「2026十方邁向40周年感恩餐會」，在「十方榮譽校長」綜藝天王胡瓜號召下，十多名藝人無酬力挺，現場桌次突破168桌，增至172桌達標。今晚還有藝術家慷慨捐贈珍藏品拍賣，目標為募款1000萬元。

胡瓜表示，他是在1992年因「百戰百勝」亞哥花園錄影時期就接觸十方啟能中心，從十方從沒有學校開始，這卅多年來他幫忙募款，獲時任內政部長吳柏雄5000萬元的撥款，才有如今學校，辦桌從三、四十桌到如今172桌達標，十分不容易，感謝台中市政府協助與社會企業捐助，也感謝十多名藝人無酬公益演出，讓感恩餐會達標。

在胡瓜熱血號召下，今晚包括小禎、曾心梅、郭忠祐、賴慧如、邵大倫、方馨、林俊逸、賈斯汀、黃露瑤、王建騏、洪暐哲、陳謙文等藝人均排開行程、熱情響應，在餐會帶來精彩演出。

十方啟能中心主任游月菊指出，十方長期致力於身心障礙者的職業訓練、生活照顧及社區融合。隨著機構邁入40周年，許多硬體設施已面臨極限。目前中心急需更新老舊的復健與訓練設備、汰換載送學員的交通車，以及邊坡與道路安全改善工程，募款目標定為1000萬元。

游月菊說明，除了演藝界的力挺，藝術界也不缺席。由李文武領軍多名藝術家慷慨捐贈珍貴的藝術作品作為公益拍賣品。這40年來，十方見證了無數孩子從依賴到自立的成長過程。這次席開172桌的感恩餐會，不僅是對各界支持的謝忱，更是十方邁向下一個里程碑的新起點，期盼社會大眾能持續關注這群慢飛天使，陪伴他們走向更有尊嚴的人生。

藝人胡瓜（左）帶女兒小禎（右）無酬力挺「2026十方邁向40周年感恩餐會」。記者趙容萱／攝影
藝人胡瓜（左）帶女兒小禎（右）無酬力挺「2026十方邁向40周年感恩餐會」。記者趙容萱／攝影

藝人胡瓜（左）帶女兒小禎（右）無酬力挺「2026十方邁向40周年感恩餐會」。記者趙容萱／攝影
藝人胡瓜（左）帶女兒小禎（右）無酬力挺「2026十方邁向40周年感恩餐會」。記者趙容萱／攝影

胡瓜 募款 台中市

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