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84歲學員提壺鈴登階樣樣來 見證湖埔社大教學成果

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣湖埔社區大學春季班成果展，動態教學內容的班級表演。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖埔社區大學春季班成果展，動態教學內容的班級表演。記者簡慧珍／攝影

彰化縣湖埔社區大學經營規模全縣最小，卻連年評鑑特優，今舉辦春季班成果展，歌唱舞蹈、經絡穴道按摩、油畫攝影到時下最夯AI動畫教學，學員開心展演過去18周所學，吸引民眾參觀和詢問，現場報名逾半數是新面孔，令社大高興社會教育扎根更上一層樓。

湖埔社大就近在百年老校溪湖國小禮堂舉辦春季班成果展，20多個班設攤展示老師教學特色和學員作品，授課內容屬於動態的班級以演奏樂器、唱歌、跳舞、體適能等方式呈現，光是動態表演就近30多項，從開幕到中午結束都沒冷場。

縣議員陳玉姬擔任湖埔社大校長，地方盛傳她將轉戰下屆埔鹽鄉長，今她表示，幾經考慮決定尋求連任縣議員，一方面繼續溪湖區三鄉鎮民服務，一方面留在社區大學推廣社會教育，因台灣步入超高齡社會，鄉鎮高齡人口偏多，鼓勵民眾「活到老，學到老」永遠為自己充飽能量，讓生活有趣不易失智，也讓下一代無後顧之憂。

剛獲得環境部環境教育獎個人獎的湖埔社大執行長林淑玲，是今成果展另一焦點，許多學員向她賀喜，同時觀看得獎的「東螺溪治理」簡報等資料，可惜林淑玲喉嚨不適無法多講話。今各項表演精彩，84歲張吉雄舉壺鈴5次、登階5次、橫向移動，姿勢穩定標準博得滿堂彩，見證湖埔社大教學成果。

湖埔社大2010年成立，現有學員約1500人，今年比去年多4班，上課約3500人次，雖是全縣規模最大的社區大學但活力十足。

彰化縣湖埔社區大學春季班成果展，學員與執行長林淑玲（前排左三）、「校長」縣議員陳玉姬（前排左四），及立法委員謝衣鳯溪湖區主任陳貞妃（前排左五）等人合影。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖埔社區大學春季班成果展，學員與執行長林淑玲（前排左三）、「校長」縣議員陳玉姬（前排左四），及立法委員謝衣鳯溪湖區主任陳貞妃（前排左五）等人合影。記者簡慧珍／攝影

彰化縣湖埔社區大學春季班成果展，「校長」縣議員陳玉姬到每一班攤位檢視成果。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖埔社區大學春季班成果展，「校長」縣議員陳玉姬到每一班攤位檢視成果。記者簡慧珍／攝影

彰化縣湖埔社區大學84歲學員張吉雄表演舉槓桿。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖埔社區大學84歲學員張吉雄表演舉槓桿。記者簡慧珍／攝影

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