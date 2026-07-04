炎炎夏日何處去？彰濱慶安水樂園讓親子玩一夏

2026「彰濱～海FUN一夏」慶安水樂園，今天起到8月2日的周六、日下午在伸港慶安水道開玩，今年除保留 SUP、獨木舟、水上自行車、龍舟板SUP及腳踏船等熱門水域體驗外，新增水上瑜伽、水上鋼鐵人特技表演，以及泡泡秀、氣球秀等，要讓親子好玩一夏。

邁入第5年的「彰濱～海FUN一夏」慶安水樂園活動， 今天在有「白色海豚屋」美譽的彰化縣自然生態教育中心戶外廣場開幕

彰化縣長王惠美帶領賓客主持啟動儀式，王惠美感謝議會彰濱產業園區服務中心、伸港及線西鄉公所及民間企業協助提供救生設備、SUP及獨木舟等資源，讓活動兼顧安全與多元體驗，並提醒民眾做好防曬並適時補充水分。

王惠美說，今年活動首度結合旅行社推動永續旅遊，規劃從白色海豚屋、慶安水道延伸至芳苑潮間帶，帶領遊客深入認識濱海生態及漁村文化。民眾也可順遊台灣優格餅乾學院、興麥蛋捲烘焙王國、卷木森活館、白蘭氏健康博物館、緞帶王觀光工廠及台灣玻璃館等觀光景點，晚間再前往鹿港品嘗美食，欣賞展至8月23日的鹿港小鎮光影藝術節，安排一日或二日輕旅行。

立委謝衣鳯表示，慶安水樂園已成為彰化推動濱海觀光的重要品牌，也歡迎遊客順道走訪在地觀光工廠及廟宇，感受地方文化。議員賴清美則感謝縣府連續5年舉辦活動，並表示議會將持續支持有助地方發展的建設與觀光政策。

城觀處指出，活動今天起到8月2日每周六、日下午1時30分至6時30分登場，開幕首日除號召民眾穿著花襯衫響應外，也發送限量LED迷你招牌燈箱及限定好禮，現場氣氛熱烈，歡迎民眾暑假前來玩水消暑。相關活動資訊及報名方式，可至「愛玩彰化」或「彰濱海fun一夏慶安水樂園」臉書粉絲專頁查詢。

2026「彰濱～海FUN一夏」慶安水樂園今天在伸港慶安水道開玩，有SUP、獨木舟、水上自行車等熱門水域體驗外，及水上瑜伽、水上鋼鐵人等特技表演。記者劉明岩／攝影

2026「彰濱～海FUN一夏」慶安水樂園，今天起到8月2日的周六、日下午在伸港慶安水道開玩，有SUP、獨木舟、水上自行車等熱門水域體驗外，及水上瑜伽、水上鋼鐵人等特技表演。記者劉明岩／攝影

2026「彰濱～海FUN一夏」慶安水樂園，今天起到8月2日的周六、日下午在伸港慶安水道開玩，有SUP、獨木舟、水上自行車等熱門水域體驗外，及水上瑜伽、水上鋼鐵人等特技表演。記者劉明岩／攝影