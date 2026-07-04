要發了！彰化縣花壇鄉每人6000元振興金7月20日開始領

彰化縣花壇鄉代會今年3月31日通過振興經濟金條例，普發現全體4萬2千多名鄉民6千元現金，鄉民引頸以待，但過了三個月，仍未進鄉民口袋，引發質疑。鄉代會主席沈文盛今早公布發放日期的好消息，將從7月20日起開始發放。

花壇鄉普發全體鄉民6千元振興經濟金，是由鄉代會通過向鄉公所提出建議，鄉公所即依地方制度法，訂定「彰化縣花壇鄉因應美伊戰爭引發國際情勢變化穩定民生韌性措施振興經濟金自治條例」草案做為法源依據，在今年三月底提交鄉代會審議通過，將普發現全體4萬2千多名鄉民6千元現金，合計發放2億5800多萬元。

鄉公所原預估5月底、6月初即可發放，讓鄉民滿心期待，但日子一天一天過去，卻一直沒有發放的消息，很多民眾在網路上關心，甚至鄉公所、鄉代們也都被追問，質疑這張支票心恐怕已經跳票。

鄉長顧勝敏上月底親自在臉書答覆表示，發放經濟金主要是要有法源問題，從三月底提案開始，公所就要開始研立自治法案、開鄉務會議、報請縣府核備同意，終於在五月拿到了縣政府的同意備查函，法規上的「合法」發放。真正的困難則是財源問題，

顧勝敏指出，為不影響到未來鄉政與基礎建設的經費，及要能合規的預算來源，鄉公所必須等到五月底、六月初的定期會決算，才有相關的經費賸餘去說服相關課室，來配合發放振興禮金，經過與村幹事們、農會、警察局及相關工作人員，共同決定發放的時間與地點，即會公布相關的詳細資料。

在鄉公所尚未發布發放的時間，參選下屆鄉長的鄉代會主席沈文盛，今天早上已經發放消息提前曝光，即是從七月廿日起開始發放，他並提供各村實際發放的詳細時間、地點及領取相關問題，鄉公所將從下周起委託村、鄰長書面通知到鄉親府上。

依發放時程，第一階段從 7月20日起到8月14日分別在各村開放，第二階段則從8月19日到11月30日在鄉公所發放。