斥資9.1億 中南部最大滑冰場啟用 1周逾2萬人次朝聖

台中市政府斥資九點一億元打造的北屯國民暨兒童運動中心昨天啟用，基地約一點二萬平方公尺，設置有中南部最大的滑冰場，並結合室內溫水游泳池、體適能中心、綜合球場及兒童運動空間，場館試營運一周已吸引逾二萬人次體驗。

昨啟用典禮安排花式滑冰、冰壺、單人競速滑冰及短道競速滑冰接力等表演，其中接力賽以身體觸碰取代接棒，速度與默契兼具，讓觀眾看得目不轉睛。

台中市長盧秀燕表示，運動中心最具代表性的設施就是中南部最大的滑冰場。台灣短道競速滑冰代表隊有不少選手來自台中，市府因此看見冰上運動人才的潛力與訓練需求。過去中部選手常須遠赴外縣市，甚至深夜上冰練習，如今場館啟用，不僅讓選手能留在家鄉訓練，也讓更多孩子有機會接觸冰上運動。

運動局長游志祥表示，場館為地上三層、地下一層建築，地下一樓依據國際標準打造了六十一公尺、寬卅公尺的滑冰場，可供訓練、舉辦賽事及民眾體驗；一樓規畫廿五公尺八水道室內溫水游泳池，並設有蒸氣室、烤箱、SPA池及兒童池；二樓設置體適能中心及兒童運動空間；三樓則有綜合球場、TRX教學區及韻律教室，提供籃球、羽球及團體課程使用。

此外，場館導入ＡＩ智慧健身器材、ＡＩ客服機器人、ＡＩ冰面人數管控、智慧資訊即時看板及電子智慧置物櫃等五項智慧服務，提升管理效率與使用便利性。市府表示，北屯國兒運啟用後，將補足中南部冰上運動場地不足，兼顧競技培訓、全民運動及親子休閒需求，打造中部重要運動據點。