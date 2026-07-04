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無處安置...民眾怨流浪犬抓了又放 清潔隊也頭痛

聯合報／ 記者林敬家江婉儀／連線報導
彰化動物保護教育園區因搬遷整建，自6月10日至7月9日暫停多項收容服務，包括公所送交犬隻與民眾通報案件，使捕獲犬隻無處安置。聯合報系資料照
彰化動物保護教育園區因搬遷整建，自6月10日至7月9日暫停多項收容服務，包括公所送交犬隻與民眾通報案件，使捕獲犬隻無處安置。聯合報系資料照

彰化縣近期接連發生人犬衝突，民眾質疑，流浪犬明明已捕捉卻又被放回原地，造成社區安全疑慮；第一線清潔隊則坦言，近期因收容暫停與執行受阻，已陷入「抓也不是、不抓也不是」困境。

鹿港鎮日前發生流浪犬傷人事件，引起鎮民關切。上月卻有民眾目擊車輛載運多隻犬隻至鹿港體育場附近放置，後經通報確認為動防所委外廠商執行TNVR（誘捕、絕育、施打疫苗、回置）作業，將犬隻依法回置原地。

鹿港鎮長許志宏表示，公所接獲通報後僅能協助捕捉並送交動防所，犬隻完成絕育後仍須回置原棲地，導致民眾常質疑「流浪犬為何抓了又放？」。基層清潔隊指出，捕犬工作困難重重，不僅設備與訓練不足，也常遭民眾干擾。曾以包子作誘餌設置誘捕籠，卻遭孩童搖晃導致誘餌掉落；甚至還有民眾私自打開誘捕籠放走已捕犬隻，讓第一線人員無奈。

此外，彰化動物保護教育園區因搬遷整建，自六月十日至七月九日暫停多項收容服務，包括公所送交犬隻與民眾通報案件，使捕獲犬隻無處安置，部分案件只能暫緩，基層承受更大陳情壓力。

彰化縣動物防疫所表示，涉及公共安全案件仍優先處理，並已覓得可收容約三百隻犬隻臨時場所，持續補足收容量。動防所長董孟治指出，現階段仍以絕育減量為主，新園區完工後收容量約五五○隻犬貓，但仍不足以全面收容。

他並表示，未來具攻擊或傷人紀錄犬隻將盡量不再回置，但整體仍須維持族群管理模式。

桃園市二○二○年起推動高強度絕育與委外管理，遊蕩犬數量由約一萬五千隻降至約七千隻，入園犬隻數也明顯下降，顯示密集絕育對控制族群具有成效。

桃園市動保處長王得吉提醒，即使數量下降，人犬衝突仍難完全避免，近期仍有孩童遭放養犬追逐事件。提醒民眾遇犬不宜奔跑，可以雨傘或棍棒自保，同時加強與餵養者溝通，以降低社區風險。

流浪犬 鹿港 彰化縣 彰化縣動物防疫所

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