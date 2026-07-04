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浪犬傷人頻傳...彰縣捕犬通報 今年已逾800起

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍／彰化報導
彰化市一男童騎單車返家遭遊蕩犬大軍追咬，導致摔傷、頭皮濺血。圖／讀者提供
彰化市一男童騎單車返家遭遊蕩犬大軍追咬，導致摔傷、頭皮濺血。圖／讀者提供

彰化流浪犬追人、咬人事件頻傳，十三歲男童二日遭十多隻犬追逐摔傷，家長要求捕捉。彰化縣政府表示，今年已受理八百二十五件捕犬通報，但受限動物移動及指認狀況等因素，處理仍具挑戰，地方民代盼研議透過自治條例與跨單位合作強化管理機制。

十三歲男童二日騎單車回家，經彰化市水尾二路時，十多隻流浪犬自路旁竄出追逐，男童驚慌失控摔車，頭部及四肢多處擦挫傷，奔跑八百公尺才回到家脫困。

男童父親表示，事發約晚間七時，他重回現場仍見約九隻犬隻徘徊。當地居民指出，該路段近一年已發生三次類似事件，連大人經過也感到不安。

彰化市一男童騎單車返家遭遊蕩犬大軍追咬，導致摔傷、頭皮濺血。圖／讀者提供
彰化市一男童騎單車返家遭遊蕩犬大軍追咬，導致摔傷、頭皮濺血。圖／讀者提供

芳苑鄉漢寶村今年初曾發生流浪犬闖入養豬場咬傷豬隻，業者事後加強圍籬，村民仍反映清晨與傍晚外出常遭犬群追逐，有時還得攜帶手杖防身。居民曾申請誘捕籠，但因需求排隊尚未到位。

和美鎮太平路今年也曾出現約十五隻犬群聚集，被稱為「猛犬軍團」，陸續發生追咬、追車及民眾閃避跌倒等事件；四月一名國中生騎電動車遭犬群追逐撲咬，摔落水溝受傷。

埤頭鄉三月則發生七十六歲婦人遭三犬圍攻，全身二百多處撕裂傷。警方透過監視器比對，逐步釐清犬隻行蹤並追查相關責任。

彰化二○二○年曾為全國遊蕩犬數量下降最多縣市，但二○二四年調查仍約有九千三百隻，人犬衝突未見明顯改善。今年通報縣府捕犬案件雖達八百二十五件，但受限犬隻流動性高、收容空間不足及人力有限，處理效率仍受影響。

流浪犬問題擴大，多名縣議員建議研擬地方自治條例，強化私人場域查察、證據保全及跨機關合作。

動防所長董孟治表示，現行動物保護法規範已相對完整，但受限於執法人力與社會動保意識落差，執行面仍具挑戰。捕犬工作最大的困難，在於犬隻流動性高，通報案件並非都能立即找到犬隻，有時民眾通報後，也未必願意到場協助指認位置，未來若推動自治條例，將研議強化私人領域稽查權限、證據保全機制及跨單位協作，以提升處理效率與即時應變能力。

流浪犬 彰化 彰化縣 養豬場

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