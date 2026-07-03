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全台唯二國際認證！中醫大市醫機械手臂中心 打造亞太醫師培訓基地

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市立老人復健綜合醫院今成立「機械手臂國際微創關節置換中心」。圖／中醫大市醫提供
台中市立老人復健綜合醫院今成立「機械手臂國際微創關節置換中心」。圖／中醫大市醫提供

70歲高姓婦人9年前接受左膝人工關節置換手術後恢復不佳，忍著右膝疼痛不敢再動手術，直到近期接受台中市立老人復健綜合醫院微創脊椎中心助理副院長張建鈞建議，接受機械手臂人工膝關節置換手術，終於擺脫多年疼痛。

台中市立老人復健綜合醫院（中醫大市醫）院長張坤正今宣布，正式成立「機械手臂國際微創關節置換中心」，由張建鈞領軍，結合關節重建科主任葉成發及12名骨科主治醫師，組成強大的微創團隊。

張坤正指出，值得關注的是，中醫大市醫已取得國際原廠認證，成為全台唯二的羅莎機械手臂國際教育訓練中心，未來將擔負起亞太地區醫師的教學與示範重任。

張建鈞曾赴日本接受機械手臂專業訓練，團隊醫師亦持續赴海外進修，將國際最新技術帶回台灣。關節重建科主任葉成發擁有逾25年人工關節重建經驗，致力於協助病友恢復日常行動力。

張建鈞表示，成立中心不是單純引進設備，而是建立結合個人化術前規劃、AI智慧輔助、精準手術及快速復健的一站式照護模式，打造中部智慧骨科的重要基地。機械手臂適用於各類膝關節置換患者，尤其是關節嚴重變形、曾骨折裝有骨板骨釘、人工關節鬆脫需再次置換等高難度個案。

張坤正說，市立醫院持續導入國際級醫療技術與專業人才，讓台中市民在地即可享有高品質、與國際接軌的關節重建醫療服務。若長期受膝關節或髖關節疼痛、活動受限所苦，建議及早至骨科門診接受專業評估，由醫療團隊依個人病況提供最合適的治療方案，把握治療時機，重拾自在行走、健康樂活的人生。

台中市立老人復健綜合醫院今成立「機械手臂國際微創關節置換中心」。圖／中醫大市醫提供
台中市立老人復健綜合醫院今成立「機械手臂國際微創關節置換中心」。圖／中醫大市醫提供

台中市立老人復健綜合醫院今成立「機械手臂國際微創關節置換中心」。圖／中醫大市醫提供
台中市立老人復健綜合醫院今成立「機械手臂國際微創關節置換中心」。圖／中醫大市醫提供

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