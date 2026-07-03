300身障生僅1老舊中巴 彰化喜樂保育院今獲良品餐飲捐無障礙中巴

彰化縣喜樂保育院有300多名身障院生，僅有1輛中型巴士，車齡久而設備不符現行交通法規，身障院生出門步寸難行，今獲良品餐飲公司捐贈1輛十四人座的無障礙中型巴士，多名院生試乘後相當興奮，都期待安排出遊。

喜樂保育院在二林院區舉行受贈儀式，良品餐飲把總價475萬元新車到院區，而不是交付車鑰大型模板，院長林玉嫦和保育院團隊、多名身障院生代表全院院生感謝良品餐飲。

良品餐飲董事長梁呈耀說，最近幾年物料、人力成本漲價，餐飲業者最能感受壓力直接反映在現場，所以喜樂保育院面對車輛採購困境，他很能感同身受，不會受大環境影響而退縮，願意以在地企業的社會責任，用行動積極協助喜樂的服務缺口，期盼無障礙中巴能成為弱勢朋友的最安全代步工具。

喜樂院長林玉嫦表示，良品餐飲以團膳起家，深耕彰化餐飲界多年，得知喜樂現有中巴車體老化、底盤鏽蝕、設備不符現行交通法規，早就需要汰換卻苦無經費，良品餐飲即捐贈符合最新六期環保法規的無障礙中型巴士，搭載預警式防護、車道偏移警示等高階車身穩定系統，同時配置合法的輪椅專用升降機，待新車點交啟用，舊車即圓滿除役。