「單車天使」今出發逆時針環台 20天將騎遍兩岸城市1400多公里

中華單車天使協會第十四屆「海峽兩岸公益騎行之旅」今天出發，四縣市65名師生與志工今下午三點多抵達彰化縣二林鎮，受到鎮長蔡詩傑和鎮公所團隊歡迎，稍作休息和補充水分，65名師生展開下一個旅程，晚上住宿竹塘鄉土庫國小。

參加海峽兩岸公益騎行之旅的國中小學生被稱作「單車天使」，今上午在台灣國際航電股份有限公司（Garmin）林口總部參加啟航儀式，接受贈旗後車隊出發，今年採「逆時針環島」路徑，經過桃、竹、苗、中縣市，下午騎到車隊學校之一的彰化縣二林鎮萬合國小所在地，二林鎮公所團隊列隊迎接。

萬合國小表示，中華單車天使協會秉持「用體育公益引導教育發展」的理念舉辦活動，萬合國小與土庫國小20名多小朋友有的已畢業，仍回母校練習和參與騎乘，今起環台到7月10日，11日搭機飛往中國大陸繼續騎自行車，預計20日返台。

為了實現第十四屆公益騎跡，萬合和土庫兩國小高年級學童過去一年6次、每次70公里的跨縣市練習長程騎自行車，每周2、3次學校周圍騎車，每周1次在縣內鄉鎮來回騎車20多公里，平日課程學習維修自行車，因此首日出發即使天氣炎熱，小朋友仍精神奕奕，當二林鎮長蔡詩傑問沿途有沒有休息，小朋友回答「都在休息」，意思是騎自行車就像休息一樣快樂輕鬆，鎮公所團隊都忍不住笑了，也佩服學童堅強毅力。

萬合國小校長陳金煌說，海峽兩岸公益騎行之旅2011年由楊民忠老師發起，單車天使足跡遍佈兩岸52座城市，今年再度集結桃園陽明國中、新竹北埔國中、彰化的萬合國小與土庫國小合計65名師生與志工騎乘，要感謝台灣國際航電股份有限公司（Garmin）、迪卡爾國際（Dicare）、茂林光電（GLT）及伊諾華輪胎國際股份有限公司（Innova）。