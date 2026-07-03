遊蕩犬追咬！13歲男童摔車狂奔800公尺渾身傷 彰縣通報捕犬今年已825件

彰化市水尾二路昨晚發生流浪犬追人事件，一名13歲男童騎腳踏車返家途中，突遭10多隻流浪犬從路旁竄出追逐，男童驚慌加速逃離仍失控摔車，頭部及四肢多處擦挫傷，隨後徒步奔跑約800公尺才返抵住家脫困。彰化縣動物防疫所統計，今年以來通報捕犬案件已達825件，但實際捕捉並非每案皆能順利完成。

彰化在2020年曾為全國遊蕩犬數量下降最多的縣市，但2024年調查仍約有9300隻遊蕩犬，人犬衝突並未明顯緩解。男童父親表示，事發約晚間7時，孩子距離住家約1公里，犬群突然自路旁衝出包圍追逐，導致緊急閃避摔倒，男童返家時全身多處擦傷、衣物破損。

男童父親事後重回現場查看，仍發現田區約有9隻犬隻聚集。他說，該路段近一年已發生3次類似犬隻追逐事件，平時就有犬群出沒情形，夜間尤為明顯，連成人通行也感到壓力。

男童今天也指出，那邊附近本來就有10多隻狗，事發當時腎上腺素飆升，只想趕快跑，當時很害怕；他原本慢慢騎經過路邊，突然一群狗朝他衝過來，他加速向前，因前方有減速道，他騎過去後車翹起來往後倒，撞到頭部，全身挫傷。

彰化動防所接獲通報後，彰化市清潔隊將在明天放置誘捕籠捕捉。彰化縣府動防所長董孟治說，捕犬工作最大的困難，在於犬隻流動性高，通報案件並非都能立即找到犬隻，有時民眾通報後，也未必願意到場協助指認位置，增加捕捉難度，因此並非每件通報都能成功完成捕捉。