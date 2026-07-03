彰化縣芳苑鄉逾10公頃豆科作物沒收成 農民欲哭無淚爭取現金救助

今年6月下旬接連豪大雨，彰化縣芳苑鄉大豆和黑豆損失慘重，農民幾乎顆粒無收，今天鄉公所會同台中區農業改良場等農政單位勘災，農民訴苦種植兩甲地賠20萬元，希望爭取天然災害現金救助或低利率貸款紓困度過難關。

洪姓農民表示，種植大豆與黑豆的農地看起來葉子還算青翠，實際上10公頃豆科農作物經過6月下旬豪大雨，連1顆豆子都不剩，完全無法收成。產銷班長洪文雅也說，一分地種植成本8千元至1萬元，他種植兩甲地賠本20萬元，真的很無奈，而且他與廠商契作，賠本之外還要協調契作交不出農作物的違約，等於兩邊都賠錢。

台中區農改場人員仔細看過大豆和黑豆，認為葉子生長還不錯，顆粒無收除了天然災害造成，可能與種植時機有關，台灣5、6兩月本來就會遇到梅雨，近年極端氣候雨量集中就會傷害豆科農作物，未來可視節氣種植適合農作物以避開災損。

芳苑鄉長林保玲表示，今與立法委員謝衣鳯服務處主任洪川正、農糧署、縣政府農業處人員等單位會勘，經向各單位說明，期盼順利爭取天然災害現金救助幫農民減少損失，並可獲再種植新作物的本錢。