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台灣竹博覽會南投展區 邀民眾認識竹材多元應用
南投林保分署7月辦理「台灣竹博覽會」南投展區系列活動，邀民眾體驗製作竹藝品、品嚐竹料理、選購竹材用品、參觀竹市集與竹山工藝聚落，了解竹材的淨零轉型、循環經濟潛力。
「台灣竹博覽會」以台北市為主展場，串聯新竹市、台中市、南投縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣衛星展區，其中南投展區由農業部林業及自然保育署南投分署規劃，以「竹藝，行旅」及「竹好市」，串聯草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮、鹿谷鄉4大聚落路徑推出5大亮點。
南投林保分署今天發布新聞稿表示，民眾透過「看竹林、找職人、逛聚落、買竹器、吃竹味」，走進竹海與山城聚落，探訪竹藝工坊與創作現場，看見職人如何將竹材轉化為生活器物，也能選購竹工藝作品，從多面向看見竹材在淨零轉型、循環經濟與綠色設計的潛力。
南投分署表示，南投以竹形塑生活、產業與文化風景，從竹山工藝聚落、鹿谷竹海風景到埔里山林步道與草屯工藝基地，竹不只是植物，更是地方記憶與生活美學延伸，南投展區出版限量「竹藝行旅地圖」，嚴選超過80處竹工藝展示、竹工坊、傳承工藝家、竹風主題餐廳及食宿推薦，讓民眾輕鬆暢遊竹鄉南投。
南投分署表示，「竹好市」夜間市集11日在草鞋墩雅舍廣場、18日在台西客運竹山站登場，集結南投在地竹產業品牌、青年創生團隊、綠色餐廳與特色餐飲，並導入國產竹製展架與竹藝時光故事牆，展現竹工藝、竹設計與永續生活的多元可能。
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