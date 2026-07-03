快訊

巴威暴風半徑驚人！靠近台灣恐達大型颱風標準 下周這天是北轉關鍵期

獨／喝到爛醉！屏東九如農會理事長酒駕闖紅燈 撞飛17歲少女生死瞬間曝光

1300公噸致癌沙拉油僅回收17公噸 食藥署：雞塊、沙拉醬等成品不回收

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣竹博覽會南投展區 邀民眾認識竹材多元應用

中央社／ 南投縣3日電

南投林保分署7月辦理「台灣竹博覽會」南投展區系列活動，邀民眾體驗製作竹藝品、品嚐竹料理、選購竹材用品、參觀竹市集與竹山工藝聚落，了解竹材的淨零轉型、循環經濟潛力。

「台灣竹博覽會」以台北市為主展場，串聯新竹市、台中市、南投縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣衛星展區，其中南投展區由農業部林業及自然保育署南投分署規劃，以「竹藝，行旅」及「竹好市」，串聯草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮、鹿谷鄉4大聚落路徑推出5大亮點。

南投林保分署今天發布新聞稿表示，民眾透過「看竹林、找職人、逛聚落、買竹器、吃竹味」，走進竹海與山城聚落，探訪竹藝工坊與創作現場，看見職人如何將竹材轉化為生活器物，也能選購竹工藝作品，從多面向看見竹材在淨零轉型、循環經濟與綠色設計的潛力。

南投分署表示，南投以竹形塑生活、產業與文化風景，從竹山工藝聚落、鹿谷竹海風景到埔里山林步道與草屯工藝基地，竹不只是植物，更是地方記憶與生活美學延伸，南投展區出版限量「竹藝行旅地圖」，嚴選超過80處竹工藝展示、竹工坊、傳承工藝家、竹風主題餐廳及食宿推薦，讓民眾輕鬆暢遊竹鄉南投。

南投分署表示，「竹好市」夜間市集11日在草鞋墩雅舍廣場、18日在台西客運竹山站登場，集結南投在地竹產業品牌、青年創生團隊、綠色餐廳與特色餐飲，並導入國產竹製展架與竹藝時光故事牆，展現竹工藝、竹設計與永續生活的多元可能。

南投 竹子

延伸閱讀

封閉近一年…南投郡大林道7月底重啟！仍須面對落石、坍方考驗

南投城鎮韌性演習逼真 蕭副總統視導並慰勉

雪霸觀霧山椒魚生態中心暑假人氣活動「山椒魚帶我遊觀霧」即將登場

走進校園祕境！2026竹博會新竹展區，看古老竹子化身最潮的未來空間

相關新聞

第11屆MAIC行動應用創新賽 逢甲大學決賽囊括6項創佳績

「第11屆MAIC行動應用創新賽」台灣決賽昨天登場，逢甲大學共6隊入圍決賽，並在決賽8個獎項中囊括6項，包含最高榮譽「最具創新獎」、「二等獎」，以及「三等獎」4項，創下賽事11年來逢甲最佳紀錄。

彰化縣芳苑鄉逾10公頃豆科作物沒收成 農民欲哭無淚爭取現金救助

今年6月下旬接連豪大雨，彰化縣芳苑鄉大豆和黑豆損失慘重，農民幾乎顆粒無收，今天鄉公所會同台中區農業改良場等農政單位勘災，農民訴苦種植兩甲地賠20萬元，希望爭取天然災害現金救助或低利率貸款紓困度過難關。

彰化縣13校獲全國才藝競賽18項特優 縣長鼓勵至少1才藝紓壓

114學年度（本學年）全國學生藝術競賽，彰化縣13校、18隊分獲18項特優，縣政府今舉辦表揚活動，縣長王惠美強調縣政府建立三級升學制度，還有到美國升學的管道，優秀學子留在縣內升學一樣有美好前景。

斥資9.1億！中南部最大滑冰場啟用 台中北屯國兒運周吸逾2萬人朝聖

台中市政府斥資9.1億元打造北屯國民暨兒童運動中心今啟用，基地1.2萬平方公尺，設有中南部最大滑冰場，並結合室內溫水游泳池、體適能中心、綜合球場及兒童運動空間等多元運動。場館統計，試營運一周，吸引逾2萬人次進場體驗。

彰化永靖鄉衛生所暨長照衛福大樓工程今動土 滿滿感謝王錫堅

彰化縣永靖鄉公所獲贈土地，響應長照政策提供興建長照衛福大樓，縣政府今舉行永靖鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程動土典禮，捐地的應靈公管理人王錫堅雖辭世無法看到這一幕，但從縣政府、國民健康署到永靖鄉公所，都對他有滿滿感謝。

豪雨就落石！后里眉豐路陡壁驚心 楊瓊瓔今爭取500萬護坡年底前動工

后里區眉豐路因山壁陡峭、土石裸露，每逢豪雨便會發生土石崩落，立委楊瓊瓔今天早上邀集相關單位前往現場勘查，眾人實地視察發現防落石柵網早已破損變形、擋土牆龜裂，防護功能嚴重失效，嚴重威脅用路人安全，林業保育署台中分署當場允諾，將投入500萬元重新施作約70公尺的護坡工程，預計年底前動工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。