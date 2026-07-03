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斥資9.1億！中南部最大滑冰場啟用 台中北屯國兒運周吸逾2萬人朝聖

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中南部最大滑冰場啟用。記者趙容萱／攝影
中南部最大滑冰場啟用。記者趙容萱／攝影

台中市政府斥資9.1億元打造北屯國民暨兒童運動中心今啟用，基地1.2萬平方公尺，設有中南部最大滑冰場，並結合室內溫水游泳池、體適能中心、綜合球場及兒童運動空間等多元運動。場館統計，試營運一周，吸引逾2萬人次進場體驗。

今天啟用典禮，場館特別安排花式滑冰、冰壺表演賽、單人競速滑冰，以及短道競速滑冰接力表演等，其中團體接力更是難得一見，選手以不同顏色帽子區分隊別，靠觸摸身體取代接棒，現場觀眾更是看得目不暇給、眼花撩亂。

盧秀燕說，這是最具代表性的設施、中南部最大滑冰場，台灣短道競速滑冰代表隊有許多選手就來自台中，讓市府更深刻看見台中冰上運動人才的實力與訓練需求。過去選手常須遠赴外縣市、甚至利用深夜時段上冰訓練；如今北屯國兒運啟用，不只讓選手能在家鄉追夢，也讓更多孩子有機會接觸冰上運動。

運動局長游志祥說明，北屯國兒運為地上4層、地下1層建築，設施多元齊全。B1 設有30公尺乘60公尺滑冰場，可提供冰上運動訓練、賽事及一般民眾體驗；1 樓設有25公尺、8水道室內溫水游泳池，並配置蒸氣室、烤箱、88池及兒童池：2樓規劃體適能中心及專屬兒靈運動空間；3樓則設有綜合球場、TRX教學及韻律教室，可滿足籃球、羽球、團體課程等多元運動需求。

此外，場館內部也導入AI智慧健身器材、AI客服機器人、AI冰面人數管控、智慧資訊即時看板及電子智慧置物櫃等5大特色服務，提升場館管理效率與市民使用體驗。

中南部最大滑冰場啟用。記者趙容萱／攝影
中南部最大滑冰場啟用。記者趙容萱／攝影

中南部最大滑冰場啟用。記者趙容萱／攝影
中南部最大滑冰場啟用。記者趙容萱／攝影

中南部最大滑冰場啟用，選手競速滑冰。記者趙容萱／攝影
中南部最大滑冰場啟用，選手競速滑冰。記者趙容萱／攝影

中南部最大滑冰場啟用，現場冰壺表演賽。記者趙容萱／攝影
中南部最大滑冰場啟用，現場冰壺表演賽。記者趙容萱／攝影

中南部最大滑冰場啟用。記者趙容萱／攝影
中南部最大滑冰場啟用。記者趙容萱／攝影

中南部最大滑冰場啟用。記者趙容萱／攝影
中南部最大滑冰場啟用。記者趙容萱／攝影

台中 盧秀燕

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