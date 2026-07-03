彰化永靖鄉衛生所暨長照衛福大樓工程今動土 滿滿感謝王錫堅

彰化縣永靖鄉公所獲贈土地，響應長照政策提供興建長照衛福大樓，縣政府今舉行永靖鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程動土典禮，捐地的應靈公管理人王錫堅雖辭世無法看到這一幕，但從縣政府、國民健康署到永靖鄉公所，都對他有滿滿感謝。

彰化縣首創全國「老幼共融」長照衛福大樓模式，全縣26鄉鎮市已有17鄉鎮市建造，今再添永靖鄉，縣長王惠美、衛福部國健署組長林國甯、永靖鄉長魏碩衛、應靈公管理委員會主委王景輝，與縣議員、鄉代會等各級民代共同執鏟動土。林國甯說，中央補助彰化縣各衛生所改建工程金額累計已達8億9862萬元，未來會持續協助地方建設需求。

應靈公管理委員會主委王景輝致詞時表示，這塊土地38年前由18名信徒募款200多萬元購置私人土地興建應靈公廟，土地現值4、5千萬元，本來要給永北社區使用，因土地增值稅多達200多萬元，社區無力負擔，後續聽聞鄉公所需要土地興建衛福大樓，鄉長魏碩衛誠意十足，管委會一致同意捐地給鄉公所以造福永靖。

永靖鄉長魏碩衛說，感謝縣政府和衛福部補助經費，更感謝應靈公管理委員會18名捐獻者和地方鄉親支持，促成今衛福大樓興建動土。

永靖鄉衛生所暨長照衛福大樓總經費2億6350萬元，中央補助7245萬元，縣政府自籌1億9105萬元，將興建地下1層、地上6層的獨幢建築，規畫衛生所及不老健身房、公設民營托嬰中心、日間照顧中心、育兒親子館、老人健康促進空間。

縣長王惠美表示，永靖鄉65歲以上老年人口21.3%，高於彰化縣20.7%，永靖鄉長照衛福大樓日照中心由衛福部彰化醫院團隊進駐，提供30名長者日照服務，另公設民營托嬰中心收托40名幼兒，整幢大樓完整涵蓋各年齡層的照顧需求。

王惠美又說，很感謝應靈公已故管理人王錫堅老捐贈土地給永靖鄉公所，作為長照衛福大樓用地，基地呈長方形，面積約150坪，上面有既成道路，縣政府花費兩年克服相關問題及地形限制，總算今順利動工，預計2028年完工，基地一帶淹水問題將透過墊高地基、加強抽水和設置制水閘門等方式解決。