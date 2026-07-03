豪雨就落石！后里眉豐路陡壁驚心 楊瓊瓔今爭取500萬護坡年底前動工

后里區眉豐路因山壁陡峭、土石裸露，每逢豪雨便會發生土石崩落，立委楊瓊瓔今天早上邀集相關單位前往現場勘查，眾人實地視察發現防落石柵網早已破損變形、擋土牆龜裂，防護功能嚴重失效，嚴重威脅用路人安全，林業保育署台中分署當場允諾，將投入500萬元重新施作約70公尺的護坡工程，預計年底前動工。

楊瓊瓔指出，地方通報后里區公館里眉豐路旁一處高達6層樓的國有保安林地，該處陡峭山壁部分坡面土石裸露，既有的擋土牆出現裂縫，原有的防落石柵網因年久失修，多處毀損變形，基部更堆積了大量落石與土方，防護設施顯然已不堪負荷；經邀集林業保育署台中分署、市議員陳本添、邱愛珊、后里區公所及公館里長馮詠淮等人共赴現場，決定徹底終結地方長年的落石隱憂。

公館里長馮詠淮與市議員陳本添表示，眉豐路是地方重要交通要道，過去每逢強降雨土石滑落，雖然後里區公所與養工處每次都迅速清除，但「只清除不治本」無法解決根本問題；市議員邱愛珊也指出，近年極端氣候強降雨頻傳，若不盡速全面整建，未來恐引發更大的坍塌風險。

林業保育署台中分署表示，眉豐路過去5年內已陸續完成共335公尺的防落石設施；針對此次鄉親反映的受損路段，分署將全面籌措約500萬元經費，重新施作約70公尺的護坡、擋土牆及防落石柵網，並同步修復既有受損結構，預計今年底前發包並進場施工，完工後將由台中市養工程處接手負責後續的維護管理。

楊瓊瓔強調，此次成功爭取到中央的經費支持，除能大幅強化邊坡的穩定性，更能有效降低土石崩塌風險，盼年底動工後能加速完工，讓后里居民與往來用路人未來在雨天通行時，不必再過得提心吊膽。