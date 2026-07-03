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台中無人載具產業論壇 盧秀燕盼續深化台美交流
中市府昨天邀集美國在台協會（AIT）舉辦無人載具產業論壇，市長盧秀燕今天表示，論壇展現台美雙方共同打造無人機產業決心及情誼，雙方會緊密合作，同時深化聯繫與交流。
台中市政府2日舉辦「領航2026：台中無人載具產業與海外商機論壇」，邀集美國在台協會、彰化縣政府、南投縣政府、產業公協會、學研單位及無人載具相關業者與會。
盧秀燕今天接受媒體聯訪時表示，昨天論壇展現台美雙方共同打造無人機產業的決心與情誼，雙方會緊密合作；另外，也展現台中市政府與美國政府間交情，會在好交情基礎下，繼續鞏固台美情誼，同時深化各項合作、聯繫與交流。
至於中聯「大豆沙拉油」致癌物苯駢芘超標案，盧秀燕表示，業者通報後，中市府與中央攜手立刻進行清查，因為牽連太大，到現在還沒清查完畢，但是清查到哪裡就公布到哪裡。
盧秀燕提到，目前除已要求業者停產，並由專家及政府單位了解當中，同時也要求所有市面上相關產品預防性下架；中央食藥署已規定今天必須下架完畢，目前就是清查、下架，同時追查事發原因，現在都還在處理當中。
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