夏季往溪頭假日車多 南投竹山警加強疏導

縣道151線是往避暑勝地溪頭、杉林溪、鹿芝谷園區必經路線，夏季假日車潮眾多，南投縣警察局竹山分局在重要路口布崗，也於鹿芝谷園區路段彈性疏導及在溪頭實施滿場分流機制。

溪頭自然教育園區、杉林溪森林生態渡假園區是鹿谷鄉與竹山鎮同旅遊軸線熱門避暑景區，進入暑期旺季，杉林溪業者今天表示，園區海拔約1600公尺，夏季平均氣溫攝氏20度，6月到9月遊客眾多，其中以7月、8月為高峰期，單日入園遊客數可達8000至1萬人次。

與溪頭、杉林溪同一條旅遊軸線的鹿芝谷園區2024年12月開幕時吸引大量遊客，導致通往溪頭的縣道151線大塞車，鹿芝谷業者今天表示，隨著暑假到來，遊客數增加，園區停車位從不到100格增至總數約200格，也加派人員強化動線引導，警方也會協助假日交通疏導。

鹿芝谷園區海拔400多公尺，較平地降溫近3度，占地5000坪居高遠眺彰化平原，去年吸引30萬人次參訪。業者表示，開幕時動物僅數種、總數不超過20隻，隨著環境持續優化，目前有15種、共約80隻動物，包含水豚、陸龜、瓦萊黑鼻羊、柯爾鴨、梅花鹿、草原犬鼠等。

業者表示，園區位於紫斑蝶遷徙路徑，加上種植高士佛澤蘭等蜜源植物，因此4月起就有紫斑蝶飛舞，以8月至10月為高峰期，會有上千隻「過客」；另外，近期新增甲蟲館與升級多肉溫室植物，提供更豐富自然體驗，並與九九峰動物樂園獸醫合作確保動物健康。