中捷紫線可行性研究六度提交通部審查　粗估總經費690億元

台中捷運紫線（屯區環線）預計串聯北屯、太平、大里和烏日地區，與綠線、藍線延伸太平構成完整路網，規畫全長16.3公里、16座高架車站，預估總經費690.87億元。市府2022年完成可行性研究，提送交通部，經過多次往返，去年10月再被退回，市府今年1月第六度提送，目前正在審查中。

捷運工程局長蘇瑞文指出，北屯、太平、大里與烏日地區近年人口增加，民眾的通勤需求上升，大眾運輸量能亟待提升，然而目前台74線以東並無捷運，市府因此規畫屯區環線，目標在強化台中東側的南北向運輸功能，帶動屯區整體發展。

蘇瑞文表示，市府目前規畫紫線採取中運量捷運系統，全長16.3公里，設置16座高架車站，總經費690.87億元，預計由中央負擔292.04億元、地方分攤398.83億元；紫線北起路線延伸線的起點G1站，從北屯一路往南經過太平、大里，在烏日大慶車站附近接上綠線大慶站。

捷工局補充，紫線不僅會在南北兩端與綠線連接成完整的台中環狀線，也會在太平路口和藍線延伸太平段交會，另於德芳南路口與機場捷運橘線交會，構成完整的環狀捷運路網；紫線也會和台鐵系統、公車系統串聯，未來屯區民眾往返台中車站、高鐵台中站與市政府將更為便利。

捷工局說明，市府2021年在太平區公所和屯區藝文中心舉辦地方說明會，2022年6月第一次提送可行性研究到交通部審查，經過5次退回重審，包含2024年根據交通部意見將全案拆分為屯區環線和藍線延伸太平，捷工局今年1月第六度提送，目前全案正在中央部會審議中。

蘇瑞文強調，市府會持續配合中央審查，滾動檢討改善報告內容，穩健推動紫線，建構完整的捷運路網，既提升交通便利性，也帶動整體城市發展。