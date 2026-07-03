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台中機場今夏增3航線 直飛成都、青島、沖繩

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
暑假已到，台中國際機場暑假增加3條新航線。記者游振昇／攝影
暑假已到，台中國際機場暑假增加3條新航線。記者游振昇／攝影

暑假旅遊旺季到，台中國際機場今夏航線多三條，中國東方航空開航「台中—成都」定期航線；山東航空預計七月二十三日開航「台中—青島」。中華航空七月二十一日插旗「台中—沖繩」，並因買氣暢旺，宣布自八月十三日起增開加班機，為中部旅客帶來更多元便利的選擇。

台中市觀光旅遊局長陳美秀指出，台中機場近年積極拓展航線，今夏補齊兩岸熱門的成都、青島航線；日本沖繩航線除現有的星宇與台灣虎航，七月再迎來中華航空新生力軍，大幅提升出國便利性，也強化台中的國際曝光度。

根據統計，中台灣每年出國潛在人潮高達四百萬人次。過去因航班選擇少，高達半數中部人須北上搭機。這次加碼的航線瞄準中部人出遊喜好。成都與青島是台商重鎮，旅遊人次大幅增加，而過去需至桃園搭機或轉機，如今直飛對商務與旅遊都是福音。

對中部人而言，台中直飛最實質的好處就是「省時、省力」。從台中市區出發去桃園或松山搭機，單程少說要花上兩到三小時，加上北部機場通關排隊得提早兩小時以上，尚未起飛就已疲憊不堪。

選擇台中機場出發，市區車程僅需卅分鐘至一小時，且中小型機場通關快，通常一點五小時前報到便綽綽有餘。從台中直飛來回至少能省下數小時不等的通勤與排隊時間。

台中 航線 沖繩

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