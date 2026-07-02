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台中自動化工業暨AI機器人應用展開幕 盧秀燕：打造AI 智慧製造重鎭

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市長盧秀燕(中)特別到場主持開幕，並為參展廠商加油打氣。記者宋健生／攝影
台中市長盧秀燕(中)特別到場主持開幕，並為參展廠商加油打氣。記者宋健生／攝影

「2026台中自動化工業展及AI機器人應用展」今(2)日在台中國際會展中心盛大開幕，匯集約200家廠商、400個攤位，展現中部產業聚落強大製造與研發量能。台中市長盧秀燕表示，市府將持續力挺產業發展，將台中打造為AI智慧製造重鎮。

盧秀燕指出，今天上午市府舉行無人機相關產業論壇，下午則與經濟日報合辦自動化展及AI機器人應用展，兩場重量級產業活動接連在台中登場，充分展現台中作為台灣無人機、機器人、自動化及智慧製造產業重鎮的重要地位。

盧秀燕表示，經濟日報長期深耕專業展覽領域，尤其在中部地區及台中舉辦各項大型展會已逾40年，過去許多展覽需在烏日高鐵區特搭設臨時展館，如今隨著台中國際會展中心正式啟用，台中已擁有最現代化與科技感的專業場館，讓整體展覽環境大幅升級。

盧秀燕強調，台灣以產業立國，而從新竹以南、嘉義以北所形成的中部產業黃金廊帶，正是台灣製造業、智慧機械、自動化及AI應用的重要核心。

台中位居此一產業廊帶軸心，具備完整的供應鏈、製造聚落與研發能量，因此無人機、機器人、自動化及智慧化等展會選擇在台中舉辦，是最貼近產業需求、也最能發揮展覽效益的選擇。

國內外買家與企業來到台中參展，不僅可以現場洽談交流，也能就近參訪工廠、進行測試與合作媒合，有助於強化產業鏈結並創造實質商機。

經發局補充，AI時代已來臨，台中不僅要跟上潮流，更要掌握先機。市府將持續推動智慧機械產業及AI相關應用發展，打造更完善的投資環境，期盼透過展覽串聯產官學研能量，讓台中成為台灣AI智慧製造的重要核心。

今天的開幕活動貴賓雲集，包括台中市長盧秀燕、經濟日報副社長周祖誠、立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、台中副市長鄭照新、經發局副局長林敏棋、台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖。

以及台灣機械公會副理事長林奕杰、台灣工具機暨零組件公會副理事長林松益、台中市金手獎得獎廠商協進會理事長張瑞成、台中市喜圓逢CNC協會理事長藍肥堂、中台灣工業協進會理事長林永裕、中華民國精密機械發展協會理事長張市育。

台灣切削刀具研發製造協會理事長陳正雄、台中市精密機械科技園區廠協會理事長黃呈豐、台中市潭雅神工業廠協會理事長羅佐良、台中市大里工業區廠協會理事長黃和杰、台中市軸承公會理事林凌雲等人，都到場見證。

展覽匯集約200家廠商、400個攤位，展現中部產業聚落強大的製造與研發量能。記者宋健生／攝影
展覽匯集約200家廠商、400個攤位，展現中部產業聚落強大的製造與研發量能。記者宋健生／攝影

2026台中自動化工業展及AI機器人應用展在台中國際會展中心盛大開幕。記者宋健生／攝影
2026台中自動化工業展及AI機器人應用展在台中國際會展中心盛大開幕。記者宋健生／攝影

盧秀燕 台中

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