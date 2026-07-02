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全台首例！彰化縣特登工廠雙金停收1年 已繳費可抵明年

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府提案爭取特登工廠納管輔導金暨營運管理金優惠調整方案，今天獲經濟部審查通過，成為全國首個實施納管輔導金及營運管理金停繳1年的縣市。聯合報系資料照
彰化縣政府提案爭取特登工廠納管輔導金暨營運管理金優惠調整方案，今天獲經濟部審查通過，成為全國首個實施納管輔導金及營運管理金停繳1年的縣市。聯合報系資料照

彰化縣政府提案爭取特登工廠納管輔導金暨營運管理金優惠調整方案，今天獲經濟部審查通過，成為全國首個實施納管輔導金及營運管理金停繳1年的縣市，縣府表示，對於已繳納今年度費用的業者，相關款項將保留並抵扣次年度應繳費用，以保障業者權益。

縣府表示，因應美國關稅政策及美伊戰爭情勢對彰化縣納管及特定工廠登記（特登）工廠造成的衝擊，縣長王惠美在去年12月23日就職7週年記者會中，即率先全國宣布，縣府將配合經濟部措施，積極向中央爭取停收雙金措施，期盼減輕業者營運負擔，經縣府日前向經濟部提案，今天獲經濟部審查通過停收納管輔導金及營運管理金。

王惠美表示，彰化縣目前納管及特登工廠總數約7200家，數量居全國第2，其中，特登工廠逾3700家；已通過用地計畫者超過120家，最終取得合法工廠登記者共5家，這3項指標均位居全國第1，凸顯彰化縣在未登記工廠輔導合法化的卓著績效。

縣府經濟暨綠能發展處表示，未來將持續積極爭取中央資源外，也將滾動檢討相關政策，完善各項輔導機制，提升產業韌性與應變能力，協助納管及特登工廠業者穩健朝向合法化經營邁進，共同打造經濟發展與環境永續兼顧的雙贏局面。

彰化縣政府提案爭取特登工廠納管輔導金暨營運管理金優惠調整方案，今天獲經濟部審查通過，成為全國首個實施納管輔導金及營運管理金停繳1年的縣市。圖／縣府提供
彰化縣政府提案爭取特登工廠納管輔導金暨營運管理金優惠調整方案，今天獲經濟部審查通過，成為全國首個實施納管輔導金及營運管理金停繳1年的縣市。圖／縣府提供

彰化縣政府提案爭取特登工廠納管輔導金暨營運管理金優惠調整方案，今天獲經濟部審查通過，成為全國首個實施納管輔導金及營運管理金停繳1年的縣市。聯合報系資料照
彰化縣政府提案爭取特登工廠納管輔導金暨營運管理金優惠調整方案，今天獲經濟部審查通過，成為全國首個實施納管輔導金及營運管理金停繳1年的縣市。聯合報系資料照

彰化縣 王惠美 經濟部

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