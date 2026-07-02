彰化縣田尾公路花園協會首辦夏日活動 期能打破淡季魔咒

氣溫升高，彰化縣田尾公路花園進入淡季，社團法人彰化縣田尾公路花園協會首次舉辦「2026花香微醺生活日」，希望藉由園藝、美食、市集、音樂演出與特色遊程，引導民眾從白天玩到夜晚，帶動田尾公路花園夏日商機。

田尾公路花園被譽為Open Garden，像座露天大花園，因為露天陽光直射，每到夏季就遊人減少。彰化縣田尾公路花園協會規畫系列活動，7月6日至7月11日民眾到合作店家單筆消費滿300元，即可免費兌換市值230元「微醺生活體驗券」，內含1張飲品兌換券、1張市集餐券、合作店家消費滿額折抵券，期望透過活動人潮回流店家，持續創造後續消費效益，提升商圈整體營業額。

彰化縣田尾公路花園協會今表示，7月11日下午3點至晚上9點，在田尾鄉民族路廣場舉辦主場活動，當天特色美食、在地攤商安排吉他伴唱、空靈鼓、長笛及在地樂團等接力演出，台中烏日啤酒廠直送新鮮啤酒和新品試飲，讓民眾一面品味特色啤酒、一面漫遊花鄉田尾，在植物、美食與音樂交織的環境中，留下專屬田尾的夏日回憶。

主場活動當天同步推出夏日限定遊程，專業導覽人員帶領遊客騎乘電動協力車，造訪田尾特色園藝店家，體驗植物創作DIY，感受花卉產業與地方文化魅力；遊程原價900元，補助350元，民眾可以優惠價550元探索不一樣的田尾。協會理事長劉漢欽說，希望藉此活動建立田尾夜間觀光的新模式，突破夏季淡季限制、延長遊客停留時間，讓更多民眾重新認識田尾的多元魅力。

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