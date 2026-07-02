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彰縣納管及特登工廠 停繳輔導金、營運管理金1年
彰化縣政府表示，經濟部今天審查通過縣府所提特登工廠納管輔導金暨營運管理金優惠調整方案，彰化縣成為全國首座實施納管輔導金及營運管理金停繳1年縣市。
縣府說，已繳納今年度費用的業者，相關款項將保留並抵扣次年度應繳費用，以保障業者權益。
彰化縣長王惠美晚間透過新聞稿表示，因應美國關稅政策及美伊戰爭情勢對彰化縣納管及特定工廠登記（特登）工廠造成衝擊，去年底即宣布將配合經濟部措施，積極向中央爭取停收雙金。
王惠美提及，彰化縣目前納管及特登工廠共約7200家，數量居全國第二，其中特登工廠超過3700家，已通過用地計畫逾120家，最終取得合法工廠登記共5家，此3項指標均為全國第一，顯示彰化縣在未登記工廠輔導合法化成效卓著。
經濟暨綠能發展處表示，未來將持續關注產業發展動態，傾聽基層需求，除爭取中央資源，也滾動檢討相關政策，研擬更符合產業需求配套措施，提升產業韌性與應變能力，讓納管及特登工廠業者朝向合法化經營邁進。
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