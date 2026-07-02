彰縣納管及特登工廠 停繳輔導金、營運管理金1年

台灣近年積極發展無人機產業，產業實力令國際重視，漢翔航空資訊處長方一定今在台中市政府舉辦的「2026台中無人機產業與海外商機論壇」中表示，漢翔已取得無人機產業視為必要選項的「視覺導航」技術，也就是無須依賴GPS就可以導航，目前已有10家大廠與漢翔合作，也歡迎相關廠商接洽。對於台灣的無人機產業目前實力到底如何？他語帶保留的說「世界上可以做到的，台灣都有能力可以做到」

2026-07-02 17:02