無須GPS就可以導航 漢翔處長：世界上可以做到的台灣都有能力

台灣近年積極發展無人機產業，產業實力令國際重視，漢翔航空資訊處長方一定今在台中市政府舉辦的「2026台中無人機產業與海外商機論壇」中表示，漢翔已取得無人機產業視為必要選項的「視覺導航」技術，也就是無須依賴GPS就可以導航，目前已有10家大廠與漢翔合作，也歡迎相關廠商接洽。對於台灣的無人機產業目前實力到底如何？他語帶保留的說「世界上可以做到的，台灣都有能力可以做到」

方一定今與實踐大學教授龔志銘、台灣無人載具聯盟執行長游富洋以「無人機供應鏈：串聯技術跨域並行」分享心得。他表示，所謂的視覺導航，是利用無人機上的攝影機拍得的圖資與衛星地圖以AI進行比對，即可以不必依賴GPS導航。

他說，戰場上必定會干擾GPS導航，因此如何克服此點就十分重要。以往這項技術僅視為是加分項目，但現在已是必須的選項。漢翔去年底與美方廠商取得這項技術，現已完成測試，並與國內10家「Tier 1」的廠商合作。