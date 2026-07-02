彰化鹿港打鐵厝北側產業園區招商 開發完成可創22億元年產值

彰化縣政府今天在縣府會議室舉辦「彰化縣打鐵厝（北側）產業園區招商說明會，本次將標售兩筆產業用地，共8個可申購坵塊，面積合計約9071坪，可引進汽機車零件、醫療器材等製造業，及餐飲、金融及保險業等，即日起受理申購至本月27日，縣長王惠美歡迎廠商踴躍申請。

縣長王惠美主持說明會時表示，縣府依據產業創新條例設置「打鐵厝產業園區」，除規畫階段由經濟部產業園區管理局資金補助外，由台糖公司提供土地合作開發，並與彰化基督教醫院合作開闢主要聯外動線打鐵厝大道，是結合中央、地方、國營事業及民間團體共同參與的成功典範。

台糖公司中彰區處課長林保全表示，台糖公司為提高土地使用價值，提供大約3公頃產業用地，廠商可用設定地上權的方式進駐設廠，歡迎有需要的廠商踴躍接洽。

縣府經綠處表示，園區位在彰化縣鹿港鎮，總面積近10公頃，鄰近彰濱、福興、全興等工業區，周邊產業群聚完善，依規劃將保留綠地，並興建滯洪池、配水池、服務中心等設施。其餘近6公頃產業用地中，以低汙染產業為招商主軸，園區開發完成後，預估將創造超過22億元年產值與超過1000個就業機會，促進地方就業與人才回流。

經綠處指出，打鐵厝（北側）產業園區，鄰近國道1號彰化交流道約6公里，距離鹿港市區約3.5公里，聯外交通南接彰18、縣142，東行接國道1號，往西至鹿港市區，具備串聯南北高速運輸及東西向區域交通的區位優勢，園區規劃完善道路系統及公共設施，降低企業投資與建廠的不確定性。

此次公告出售的產業用地（一）面積約7819坪，可引進產業包括機械設備製造業、汽車、機車、自行車及其零件製造業、醫療器材及用品製造業等，建蔽率70%、容積率300%；產業用地（二）約1252坪，可引進產業包括餐飲業、金融及保險業等，建蔽率60%、容積率180%。

相關資訊可查詢網址（https://www.chcg.gov.tw/DTO/greenenergy/07other/other01_con.aspx?topsn=5450&cate_id=6597&data_id=24584）。