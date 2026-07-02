台中玩劇場生活節7月11日開跑 中山堂首次全館開放

「2026台中玩劇場生活節─藝饗遊樂園」將於7月11日至7月16日在台中市中山堂登場。台中市文化局表示，中山堂將打造為大型表演藝術的「遊樂園」，除了藝文廣場的精彩演出與特色市集外，更首次全館開放中山堂，邀請大小朋友免票進場挑戰中山堂實境解謎遊戲，化身偵探搜查「中山堂搗蛋鬼事件」的神秘謎團。

文化局表示，「台中玩劇場生活節」已邁入第3年，今年活動規模再升級，不僅有表演節目，更融入互動參與及沉浸式體驗；活動期間，中山堂將首次全館開放，民眾無須購票即可參與實境解謎遊戲，深入探索平時鮮少對外開放的劇場空間，感受劇場幕前幕後的獨特魅力。

除了實境解謎活動外，開幕首兩日7月11日至12日晚間6時30分，將由台中Taiwan Top團隊「創造焦點」及新北市傑出演藝團隊「馬戲之門」於藝文廣場帶來精彩星空馬戲演出；駐館團隊「極至體能舞蹈團」則於7月12日下午2時30分帶來「幻想舞界線」演出，由專業舞者與樂齡學員共同登台，以跨世代創作展現藝術共融的豐沛能量，即日起於各文化中心與中山堂免費索票。

此外，台中市傑出演藝團隊「20%實驗劇坊」將於7月15日至16日晚間7時帶來參與式劇場「舞台劇了沒？!」，打破傳統觀演界線，邀請觀眾從台下走入劇情，透過互動體驗共同完成一場獨一無二的劇場冒險。

文化局指出，活動期間每日下午4時起，藝文廣場將集結特色市集、街頭藝人及多組表演團隊輪番演出，包括凡徒表演藝術、台中聲五洲掌中劇團、拍拍手工作室及街頭藝人，帶來音樂、戲劇、偶戲等多元展演內容。每日下午5時更開放民眾打卡領取50元市集園遊券，完成問卷還可獲得限定小禮品，讓民眾邊看表演、邊逛市集，享受充滿藝文氛圍的夏日夜晚。

此外，今年特別推出雙名琴體驗活動，世界知名鋼琴品牌「史坦威」將於7月11日至16日在中山堂大廳首度開放市民體驗；而義大利精品鋼琴「法吉歐利」則首度前進台中捷運，於市府捷運站從7月10日開放體驗至8月9日，邀請民眾化身城市鋼琴家，感受音樂融入日常生活的美好。