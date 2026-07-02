豐原大道二段長期施工田心路進市區等很久 今下班前開放右轉

台中市豐原區豐原大道二段與田心路口右轉道，即鎌村里進入豐原方向因長期封閉影響通勤，民眾抱怨，台中市議員謝志忠今天會同台中市政府建設局、交通局、豐原區公所及自來水公司現場會勘，謝志忠要求市府，在未進行施工且不影響行車安全的前提下，應盡速開放右轉通行，紓解交通壓力，會勘決議今天下午4點前該路口開放右轉。

謝志忠指出，他近期接獲大量鄉親陳情，田心路為重要通勤幹道，因自來水管線施工導致右轉道長期封閉，嚴重影響上下班交通。民眾說，等待右轉通行就需耗時超過20分鐘很誇張。

今天會勘，目前距離下一階段施工尚有數周，謝志忠要求相關單位應在施工空窗期，優先開放右轉道供民眾使用，減輕交通負擔，會勘結論，今天下班前開放右轉道；他也要求未來若需再度施工，要提前公告相關資訊，讓市民能及早因應與規劃替代路線。

謝志忠表示，公共工程推動固然重要，但更應兼顧市民日常通行權益，市府應展現彈性與效率，妥善調整交通措施，確保施工與民眾便利之間取得平衡。