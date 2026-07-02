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消失一甲子的鐵道王國重現　埔里「三鐵共存」傳奇躍上紙本

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
「鐵道縱橫水沙連」收錄珍貴歷史照片與文獻，重現日治時期埔里鐵道路網的發展樣貌。圖／潘樵提供
「鐵道縱橫水沙連」收錄珍貴歷史照片與文獻，重現日治時期埔里鐵道路網的發展樣貌。圖／潘樵提供

埔里曾是全台少見擁有火車、電車與輕便車「三鐵共存」的山城，日治時期鐵道長度、密度及運輸量更曾居全台第一。為保存逐漸消失的地方記憶，文史工作者歷時多年蒐集老照片、文獻與口述資料，在地方人士與鐵道迷支持下完成新書「鐵道縱橫水沙連」，盼重新喚起埔里人對鐵道歷史的認識與認同。

南投縣埔里鎮山林資源豐富，早年因林業、農業及各項產業發展需求，建構出綿密的鐵道路網。日治時期，大埔里地區曾同時擁有火車、電車與輕便車運行，形成全台罕見的「三鐵共存」景象，不僅鐵道長度、密度及運輸量一度高居全台第一，更成為帶動地方經濟與產業發展的重要命脈，也為埔里留下深厚的鐵道文化底蘊。

然而，民國48年的八七水災及隔年的八一水災重創中部山區，埔里鐵道路網遭洪水沖毀，多條路線停駛，鐵道運輸逐漸退出歷史舞台。歷經半個多世紀，鐵道設施幾乎消失，許多年輕一輩埔里人甚至不知道家鄉曾有如此發達的鐵道系統。

為保存這段珍貴的地方文化，耆老羅寅雄與作家潘樵於民國111年合作出版「水沙連鐵道尋訪」，透過文獻考證、實地踏查及老照片整理，重建埔里鐵道發展歷史，引起讀者與鐵道迷關注，不少民眾主動提供珍藏多年的老照片、文件及鐵道線索，其中也包括有「糖鐵國寶」美譽的黃乾樹站長留下的珍貴資料，使埔里鐵道史更加完整。

隨著新增史料不斷出現，地方人士去年提出增補再版構想，希望將更多散落民間的重要資料納入保存。編撰團隊展開新一波資料蒐集、訪談及考證工作，在許多埔里鄉親、鐵道迷及地方人士經費支持下，歷經一年多努力，終於在最近完成「鐵道縱橫水沙連」出版。

編撰團隊表示，新書收錄更多珍貴史料、照片與歷史脈絡，內容較前作更加完整，堪稱目前大埔里地區最詳實的鐵道專書，不僅完整記錄埔里鐵道發展歷程，也見證地方居民共同投入文化保存的成果。

埔里鎮長廖志城說，埔里鐵道雖已消失多年，但它曾是帶動地方發展的重要基礎，也是許多老一輩居民共同的生活記憶。希望透過新書出版，讓更多民眾重新認識埔里曾有的鐵道榮景，進一步珍惜地方文化資產，也為未來推動鐵道文化教育、歷史研究及觀光發展留下珍貴紀錄。

埔里鎮長廖志城表示，埔里鐵道文化是地方重要的歷史記憶，新書出版有助保存文史並傳承給下一代。圖／潘樵提供
埔里鎮長廖志城表示，埔里鐵道文化是地方重要的歷史記憶，新書出版有助保存文史並傳承給下一代。圖／潘樵提供

「鐵道縱橫水沙連」完整記錄大埔里地區鐵道發展史，收錄大量珍貴史料與老照片，盼保存地方文化記憶。圖／潘樵提供
「鐵道縱橫水沙連」完整記錄大埔里地區鐵道發展史，收錄大量珍貴史料與老照片，盼保存地方文化記憶。圖／潘樵提供

「糖鐵國寶」黃乾樹老先生之子黃永秋，感謝編撰團隊保存珍貴鐵道史料，讓父親留下的文獻與照片得以延續並傳承。圖／潘樵提供
「糖鐵國寶」黃乾樹老先生之子黃永秋，感謝編撰團隊保存珍貴鐵道史料，讓父親留下的文獻與照片得以延續並傳承。圖／潘樵提供

埔里 鐵道 火車

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