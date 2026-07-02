影／武陵農場繡球花綻放 「花手水」日式造景美麗登場

台中和平區武陵農場目前正值繡球花全面綻放的黃金花期，數以萬計、色彩斑斕的繡球花盛開，吸引遊客上山避暑、賞花；農場在特定園區、水池與日式手水舍中，打造具禪意與美感的「花手水」，五顏六色的繡球花錯落有致漂浮在清澈的水面，成拍照打卡景點。

武陵農場因高海拔氣候與環境，培育出多種姿態各異的繡球花品種，各有魅力，安娜貝爾 (Annabelle)屬於喬木繡球，最大的特色是擁有巨大如雪球般的花序，開花初期呈現清新的淡綠色，隨後轉為純淨無瑕的乳白色，在綠葉襯托下顯得格外高雅脫俗。

圓錐繡球花序與一般常見的球狀繡球不同，呈現獨特的「圓錐狀」或「寶塔狀」，秋意漸濃時，其花瓣還會由白轉為優雅的粉紅或磚紅色，極具層次感。洋繡球是市面上最常見、色彩最為艷麗的傳統品種，花朵密集且碩大，紅、藍、紫、粉各色齊放。

台中和平區武陵農場，目前正值繡球花全面綻放的黃金花期。圖／武陵農場提供