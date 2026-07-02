農業部台中種苗場闢首座有機種子田 試種蕎麥添花海景觀

農業部種苗改良繁殖場位在台中新社的採種田，主要種植提供種苗的高粱和飼料用玉米，近期開闢一塊區域，以有機方式試種蕎麥，為全台首座有機種子田，蕎麥開花時增添花海景觀。

農業部今天發布新聞稿，種苗場的有機田除了肩負高品質有機採種的重要任務外，更融入景觀、生態與教育等多功能價值。以近期推廣的有機蕎麥為例，其具備作物生育期短、適應性佳等優勢，花期盛開時，田區內一片片潔白的花海隨風搖曳，不僅增添農村浪漫景觀氣息，更成為民眾親近自然、放鬆身心的休閒場域。

種苗場說，除了視覺美感，盛開的蕎麥花海吸引大量蜜蜂與昆蟲穿梭採蜜，再搭配該場先前於周邊設立的「猛禽類棲架」與「昆蟲旅館」等友善生態設施，成功建構完整的農田生態網絡。

種苗場副場長劉明宗告訴中央社記者，採種田約50公頃，主要種植提供種苗的高粱與飼料用玉米，配合農業部推廣種植雜糧與有機農業，利用其中約1公頃土地，開闢為有機種子田，以不噴灑農藥方式先試種需求量愈來愈高的蕎麥，蕎麥開花時不但增添花海景觀，讓有機田也具生態與教育多功能價值。