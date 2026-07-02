快訊

彭博直擊台灣富豪怕打仗！資產急湧新加坡「不想像難民一無所有」

來辦公室看101夜景…台大婦癌名醫下藥性侵3女手法曝

廣場舞音樂惹殺機...台中狠男攜3刀猛刺土風舞老師 再衝國道遭撞斷腿

聽新聞
0:00 / 0:00

農業部台中種苗場闢首座有機種子田 試種蕎麥添花海景觀

中央社／ 台北2日電
農業部種苗改良繁殖場在台中新社的採種田，開闢一塊區域，以有機方式試種蕎麥，蕎麥開花時增添花海景觀。（種苗場提供）中央社
農業部種苗改良繁殖場在台中新社的採種田，開闢一塊區域，以有機方式試種蕎麥，蕎麥開花時增添花海景觀。（種苗場提供）中央社

農業部種苗改良繁殖場位在台中新社的採種田，主要種植提供種苗的高粱和飼料用玉米，近期開闢一塊區域，以有機方式試種蕎麥，為全台首座有機種子田，蕎麥開花時增添花海景觀。

農業部今天發布新聞稿，種苗場的有機田除了肩負高品質有機採種的重要任務外，更融入景觀、生態與教育等多功能價值。以近期推廣的有機蕎麥為例，其具備作物生育期短、適應性佳等優勢，花期盛開時，田區內一片片潔白的花海隨風搖曳，不僅增添農村浪漫景觀氣息，更成為民眾親近自然、放鬆身心的休閒場域。

種苗場說，除了視覺美感，盛開的蕎麥花海吸引大量蜜蜂與昆蟲穿梭採蜜，再搭配該場先前於周邊設立的「猛禽類棲架」與「昆蟲旅館」等友善生態設施，成功建構完整的農田生態網絡。

種苗場副場長劉明宗告訴中央社記者，採種田約50公頃，主要種植提供種苗的高粱與飼料用玉米，配合農業部推廣種植雜糧與有機農業，利用其中約1公頃土地，開闢為有機種子田，以不噴灑農藥方式先試種需求量愈來愈高的蕎麥，蕎麥開花時不但增添花海景觀，讓有機田也具生態與教育多功能價值。

農業部

延伸閱讀

百大女青農推出全台首批改良蜂種 產蜜量增3成

阿里山林鐵水山線二號橋改善工程 獲農建獎特優

青時酸甜黃如蜜 農試所推出國內首個綠皮葡萄「台農2號-青玉」

蓬萊米百年特展開幕 斗南14種稻米搶攻市場成功將進軍美國鼎泰豐

相關新聞

台中玩劇場生活節7月11日開跑 中山堂首次全館開放

「2026台中玩劇場生活節─藝饗遊樂園」將於7月11日至7月16日在台中市中山堂登場。台中市文化局表示，中山堂將打造為大型表演藝術的「遊樂園」，除了藝文廣場的精彩演出與特色市集外，更首次全館開放中山堂，邀請大小朋友免票進場挑戰中山堂實境解謎遊戲，化身偵探搜查「中山堂搗蛋鬼事件」的神秘謎團。

台中無人機論壇…業界盼加速發展 場內外政治角力洶湧

台中市政府與美國在台協會（AIT）今天舉辦2026台中無人載具產業與海外商機論壇，業界認為台中要加速整合產業競爭力，並善用台灣的供應鏈信任基礎。會場外頭，部分人士在市府外拉起白布條，抗議藍營阻擋無人機條例，也有民進黨議員批市府大小眼，未處理好議員名牌。

豐原大道二段長期施工田心路進市區等很久 今下班前開放右轉

台中市豐原區豐原大道二段與田心路口右轉道，即鎌村里進入豐原方向因長期封閉影響通勤，民眾抱怨，台中市議員謝志忠今天會同台中市政府建設局、交通局、豐原區公所及自來水公司現場會勘，謝志忠要求市府，在未進行施工且不影響行車安全的前提下，應盡速開放右轉通行，紓解交通壓力，會勘決議今天下午4點前該路口開放右轉。

消失一甲子的鐵道王國重現　埔里「三鐵共存」傳奇躍上紙本

埔里曾是全台少見擁有火車、電車與輕便車「三鐵共存」的山城，日治時期鐵道長度、密度及運輸量更曾居全台第一。為保存逐漸消失的地方記憶，文史工作者歷時多年蒐集老照片、文獻與口述資料，在地方人士與鐵道迷支持下完成新書「鐵道縱橫水沙連」，盼重新喚起埔里人對鐵道歷史的認識與認同。

農業部台中種苗場闢首座有機種子田 試種蕎麥添花海景觀

農業部種苗改良繁殖場位在台中新社的採種田，主要種植提供種苗的高粱和飼料用玉米，近期開闢一塊區域，以有機方式試種蕎麥，為全...

影／武陵農場繡球花綻放 「花手水」日式造景美麗登場

台中和平區武陵農場目前正值繡球花全面綻放的黃金花期，數以萬計、色彩斑斕的繡球花盛開，吸引遊客上山避暑、賞花；農場在特定園區、水池與日式手水舍中，打造具禪意與美感的「花手水」，五顏六色的繡球花錯落有致漂浮在清澈的水面，成拍照打卡景點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。