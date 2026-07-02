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封閉近一年…南投郡大林道7月底重啟！仍須面對落石、坍方考驗

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
郡大林道沿線地勢陡峭、地質敏感，長年受豪雨、颱風及地震影響，容易發生落石、坍方及路基流失。圖／林保署南投分署提供
郡大林道沿線地勢陡峭、地質敏感，長年受豪雨、颱風及地震影響，容易發生落石、坍方及路基流失。圖／林保署南投分署提供

郡大林道歷經近一年災後復建，將於7月31日恢復開放通行。這條通往郡大山、望鄉山及中央山脈熱門縱走路線的重要林道，可望便利登山活動，但因正值汛期，林業及自然保育署南投分署提醒，山區仍可能因豪雨、颱風及地震發生落石、坍方等災害，民眾務必留意路況與天候，並做好安全準備。

林業及自然保育署南投分署表示，郡大林道位於南投縣信義鄉，全長83公里，目前開放通行長度為35.5公里，起點位於豐丘村十八重溪口，銜接舊台21線十八重溪橋南端，通車終點前32公里處即為郡大山、望鄉山登山口，也是前往馬博拉斯山區等中央山脈縱走路線的重要入口。

郡大林道由海拔630公尺一路攀升至2865公尺，總爬升超過2200公尺，車程約1.5至2小時，因地勢陡峭、地質敏感，長年受豪雨、颱風及地震影響，經常發生落石、坍方及路基流失，是中部山區災害較頻繁的林道之一。

南投分署指出，為提升林道通行安全，近年持續辦理災害復建及邊坡整治工程，目前4.7公里處主體工程已完成，小型車輛已可通行；12公里處整治工程已於115年6月17日開工，後續也規劃辦理19至34公里路段整治，採分階段方式改善林道路況，降低災害風險。

分署表示，雖然郡大林道將於7月31日恢復開放，但目前正值台灣汛期，午後強降雨、豪雨、颱風及地震等天然災害，都可能造成落石、土石崩落及道路中斷，恢復通行並不代表已完全沒有風險。

南投分署提醒，民眾進入林道前，應審慎評估自身能力及天候狀況，備妥通訊、照明及緊急應變裝備，車輛以高底盤四輪傳動較為適合；活動期間也應隨時注意林道及邊坡狀況，如遇落石、坍方等危險徵兆，應立即停止前進並儘速離開危險區域，同時持續查詢分署發布的林道通阻及最新路況資訊，配合相關管制措施，確保山區活動安全。

郡大林道4.7公里處災修工程完成，改善道路通行安全，將於7月31日起恢復開放。圖／ 林保署南投分署提供
郡大林道4.7公里處災修工程完成，改善道路通行安全，將於7月31日起恢復開放。圖／ 林保署南投分署提供

落石 南投 南投縣 郡大山

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