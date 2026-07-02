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台中潭子竹筍節7月4日登場 消費集點可抽家電
「2026潭子竹筍節暨社區成果展演」7月4日周六上午8時起，在潭子區聯合辦公大樓前廣場登場，由台中市潭子區公所主辦、潭子區農會協辦，除了體驗活動，現場設置由30多個攤位組成的「筍香市集」，市集推出消費集點摸大獎活動，市集消費滿100元可獲得1點，換取摸彩券，集滿3點除有3張摸彩券外還能加碼兌換限量「潭農海鹽加厚洋芋片」。
集點摸彩有機會拿到頭獎Dyson空氣清淨機、吸塵器，及Philips、Panasonic家電與禮券等多項家電；主辦單位設計親子遊戲無需提前報名，上午8時開放自由暢玩的「破竹闖關大冒險」。包含結合傳統文化的「投壺神射手竹林小英雄」、考驗動態認知的「破竹任務投球大反轉」、「親子氣墊遊樂場」，及潭子區農會策劃的「筍精靈偵探團」。
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