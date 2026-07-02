捐建公設2倍容積獎勵 建商：需更多配套

台中市因公共用地取得困難，擬修訂都市計畫法台中自治條例，將民間捐建公益性設施的容積獎勵，由一倍提高至兩倍，內政部近期將續審。不過建商普遍認為，兩倍增幅有限，誘因不足，建議加碼獎勵並搭配其他配套措施，且各建案條件不一，難以一概而論。

市府推動公托倍增計畫，目標達全市六十處公托，惟用地取得始終為一大難題。去年擬於沙鹿區埔子里活動中心設置公托，即因該中心已有長照據點與歌唱班而遭反對。

以西屯區為例，現有五所公托及準公托合計約收托一千五百人，但區內零至一歲嬰幼兒逾兩千四百人，加上外地就業父母就近送托需求，收托量能明顯不足。市議員楊大鋐指出，西屯區為台中第二大行政區，托嬰中心已呈飽和，且因場地、風險及人力等因素，業者釋出空間意願有限。

台中市建築品管協會理事長許宏丞指出，現行建案容積獎勵已達一點六倍，若僅提高至一點八至兩倍，單一建案僅能增加數戶，誘因有限，建議應加碼獎勵並提出更多配套。

建築師陳世榮補充，建商透過建築時程、開放空間等項目約可獲百分之二十獎勵，加計容積移轉百分之四十後，已較原容積率多出六成，若社宅或公設獎勵僅提高至一點八至兩倍，誘因偏低，此類獎勵多僅適用總價低的首購族社區。

富華建設董事長蔡吉勝表示，依過往社宅興建經驗，社區一樓公設以幼兒園等文教藝術設施較受歡迎，容獎倍數提高能否實質提升建商設置意願，需視個案條件、建案量體及法規增加的隱形成本而定。

另有業者透露，若欲提高建商捐建幼兒園等公設意願，容獎倍數至少須提高逾二成。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章則指出，此類容獎機制較適用於重劃區內擁有大面積土地建商，一般建商未必適用。其樂見政府提出獎勵措施，兼顧社會住宅需求與建商市場發展，但政府應提供更具體的誘因。