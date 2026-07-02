聽新聞
0:00 / 0:00

捐建公設2倍容積獎勵 建商：需更多配套

聯合報／ 記者陳敬丰黃寅趙容萱／台中報導
政府希望透過提高容積獎勵誘因，鼓勵民間捐贈社會住宅資源。記者曾吉松／攝影
政府希望透過提高容積獎勵誘因，鼓勵民間捐贈社會住宅資源。記者曾吉松／攝影

台中市因公共用地取得困難，擬修訂都市計畫法台中自治條例，將民間捐建公益性設施的容積獎勵，由一倍提高至兩倍，內政部近期將續審。不過建商普遍認為，兩倍增幅有限，誘因不足，建議加碼獎勵並搭配其他配套措施，且各建案條件不一，難以一概而論。

市府推動公托倍增計畫，目標達全市六十處公托，惟用地取得始終為一大難題。去年擬於沙鹿區埔子里活動中心設置公托，即因該中心已有長照據點與歌唱班而遭反對。

以西屯區為例，現有五所公托及準公托合計約收托一千五百人，但區內零至一歲嬰幼兒逾兩千四百人，加上外地就業父母就近送托需求，收托量能明顯不足。市議員楊大鋐指出，西屯區為台中第二大行政區，托嬰中心已呈飽和，且因場地、風險及人力等因素，業者釋出空間意願有限。

台中市建築品管協會理事長許宏丞指出，現行建案容積獎勵已達一點六倍，若僅提高至一點八至兩倍，單一建案僅能增加數戶，誘因有限，建議應加碼獎勵並提出更多配套。

建築師陳世榮補充，建商透過建築時程、開放空間等項目約可獲百分之二十獎勵，加計容積移轉百分之四十後，已較原容積率多出六成，若社宅或公設獎勵僅提高至一點八至兩倍，誘因偏低，此類獎勵多僅適用總價低的首購族社區。

富華建設董事長蔡吉勝表示，依過往社宅興建經驗，社區一樓公設以幼兒園等文教藝術設施較受歡迎，容獎倍數提高能否實質提升建商設置意願，需視個案條件、建案量體及法規增加的隱形成本而定。

另有業者透露，若欲提高建商捐建幼兒園等公設意願，容獎倍數至少須提高逾二成。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章則指出，此類容獎機制較適用於重劃區內擁有大面積土地建商，一般建商未必適用。其樂見政府提出獎勵措施，兼顧社會住宅需求與建商市場發展，但政府應提供更具體的誘因。

都市計畫 台中 台中市

延伸閱讀

【重磅快評】可負擔住宅 莫被選舉算計卡關

愛山林董事長喊話政府 降低建築成本

最醜風景北市違規廣告年拆16萬多件

台中十四期重劃區迎百億利多建設 六大建商多案齊發

相關新聞

廣角鏡／環團控台中港 填海造陸謀殺白海豚

環保團體昨辦記者會，譴責政府帶頭破壞生態，在台中港區採「化整為零」、「切割環評」，大規模填海造陸，中油二接、台電五接與港務公司等填海計畫，面積達六百三十四公頃。台中港務分公司回應，環團關切的外港區擴建計畫，仍依法辦理環境影響評估審查中，南填方區工程合法，海上施工期間均配置專業的「鯨豚觀察員」持續監測。

公有地不足 台中提公設容獎2倍 中央續審

台中市近年人口增加，對公托、幼兒園、活動中心等公共設施的需求提升，但公有地不足，推動進度卡關。中市數年前提案修改自治條例，建商主動蓋公設並捐給市府，可獲得容積獎勵從一倍提升到二倍，但中央遲未核備；內政部上月預告修法，將提高捐贈社宅容獎，也將續審中市自治條例，但具體進程仍不明朗。

捐建公設2倍容積獎勵 建商：需更多配套

台中市因公共用地取得困難，擬修訂都市計畫法台中自治條例，將民間捐建公益性設施的容積獎勵，由一倍提高至兩倍，內政部近期將續審。不過建商普遍認為，兩倍增幅有限，誘因不足，建議加碼獎勵並搭配其他配套措施，且各建案條件不一，難以一概而論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。