公有地不足 台中提公設容獎2倍 中央續審

台中市近年人口增加，對公托、幼兒園、活動中心等公共設施的需求提升，但公有地不足，推動進度卡關。中市數年前提案修改自治條例，建商主動蓋公設並捐給市府，可獲得容積獎勵從一倍提升到二倍，但中央遲未核備；內政部上月預告修法，將提高捐贈社宅容獎，也將續審中市自治條例，但具體進程仍不明朗。

市府去年希望在沙鹿埔子里活動中心設置公托被居民反對，理由是中心已是長照據點、歌唱班，另外，西屯區是全市第二大區，零到一歲的嬰幼兒超過兩千四百人，目前收托量能僅一千五百人，類似狀況在全市可見，人口密集區公設空間排擠已是常態。

台中市議員李中指出，尋找公有土地緩不濟急，應透過容積獎勵的方式，鼓勵民間自行蓋公共設施並捐贈給市府；在多名議員推動下，市府二○二○年修改都市計畫法台中自治條例第四十八條之一，增加容積獎勵。

自治條例規定，都市更新地區以外的私有土地，若提供六百平方公尺以上樓地板面積做為社宅、幼兒園、社區關懷據點、里民活動中心、長照服務機構，或者一百平方公尺到三百五十平方公尺的托嬰中心，捐贈給市府，不僅可免計容積，還能有最高公設面積一倍的容積獎勵。

李中表示，最初提案是公設面積三倍的容獎，中央審核改為一倍，誘因不足，四年前議員再提案，把容獎提高到兩倍；送交中央後，中央想推廣全台，但各縣市狀況不一，容獎倍數不能一概而論，便找各縣市府開會，遲未核備台中的自治條例。

他說，近日此案「劇情大變」，六月初內政部預公告，將修改都市計畫法台灣省施行細則，提高捐贈社會住宅婚育宅的容獎上限從一倍到兩倍，但非中市希望的大部分公益性設施，近期再請立委向中央溝通，盼盡速核備台中的自治條例修正案。

國土署表示，隨著「都市計畫法台灣省施行細則」第卅四條之四修正，後續會配合修法進度，續審台中市提出的都市計畫法台中自治條例第四十八條之一修正案。台中市都市發展局表示，尊重中央對捐建公益性設施容獎比例的修法意見，會繼續爭取通過市議會提案通過的版本。