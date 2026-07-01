中市無人機論壇議程曝光 AIT處長谷立言與美無人機製造商都與會

台中市政府跟美國在台協會（AIT）明天舉辦「2026台中無人機產業與海外商機論壇」，據了解，這是地方政府首度能和美國在台協會共同舉辦的國際性論壇。除了廣邀中部地區的產官學界人士，美方也有無人機廠商出席。讓台灣與美方的產業鏈能對接並由政府予以協助，是此次論壇最主要的目的。

據了解，盧秀燕在日前的訪美行程中多次強調全球正迎來無人機產業的龐大商機，並宣布台中市將力拚建立「第10個工業產業鏈」也就是無人機產業，並與美國展開緊密合作。

她今天受訪時也再次強調，這是台美雙方第一次攜手就無人機來舉辦論壇，高度受到全世界的重視。因應全世界新的趨勢，台美雙方均共同看到無人機的龐大需求，我們經過一段時間的商討跟籌備，決定要共同主辦無人機論壇，攜手為台灣打造下一座的護國神山產業，也就是無人機跟無人載具。透過明天的論壇，可顯示台美雙方在無人機產業以及無人載具產業上緊密攜手合作的努力。

據了解，議程安排是開幕式上午9時開始，並在觀看台中無人機產業影片後，首先由市長盧秀燕代表主辦單位致詞，接著由台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰、精密機械發展協會理事長張市育和立法院副院長江啟臣、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華接續以來賓身分致詞。

美國在台協會處長谷立言9時40分至10時發表專題演講，接著由美國無人機製造商AeroVironment海外業務開發總監Ms. Celine Fahn以「美國無人機產業發展趨勢與市場商機」為題發表演說。後面還有凱納、田屋、雷虎等台灣廠商以「國際實戰：全球無人機供應鏈商機對接」座談。

漢翔資訊處長方一定、實踐大學教授龔志銘、台灣無人載具聯盟執行長游富洋以「無人機供應鏈：串聯技術跨域並行」分享心得。下午並有羅比芯科技公司總經理龔輝雲、逢甲大學教授周天穎、中科院航空研究所所長邱祖湘以「實踐無人機應用全景」座談，以及台中市經發局長張峯源等人進行綜合座談。