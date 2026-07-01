暑假開局就精彩 中彰460童衝樂園慈善會助完成夢想清單
暑假今日正式展開，為照顧一般社福團體或社團未能全面照顧到的特境家庭學童，彰化縣湄洲媽祖慈善會於暑假第一天舉辦第11屆「幸福兒童樂園仲夏遊」，今年愛心版圖跨越縣市，邀請彰化縣及台中市黃竹國小、頭汴國小等共28所國小、約460位學童，前往麗寶樂園暢遊，讓孩子們在歡笑聲中開啟暑假。
慈善會長廖裕隆表示，長達兩個月的暑假，往往是特境家庭與弱勢學童照護的空窗期，今年在榮譽會長鄭碧周、秘書長葉尚雯及多名熱心志工協力下，並獲各校校長與教師全力支持，順利促成這次近五百人的大型樂園之旅。會員秉持「有錢出錢、有力出力」的精神，以實際行動填補社會關懷缺口。
廖裕隆指出，「看到孩子們的笑容，一切辛苦都值得了。」慈善會連續11年舉辦此項活動，期盼孩子在遊樂園留下美好回憶，也透過擴大參與，讓更多學童感受社會支持與關愛，進而建立正確的生活與學習態度，勇敢迎向未來。
慈善會也呼籲社會各界持續關注特境家庭學童暑期需求，期盼透過「幸福兒童樂園仲夏遊」發揮拋磚引玉效果，共同守護弱勢孩童的快樂童年。
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