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防小人補財運接貴人 彰化元清觀「天貺日」辦植福法會

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
農曆六月初六（國曆7月19日）是「天貺日」，彰化元清觀當天結合虎爺聖誕，將舉辦植福法會，付給結緣金每人 1200元，即可獲贈「虎爺特仕版錢水」（下左），以及「一卡通卡」等。圖／市公所提供
農曆六月初六（國曆7月19日）是「天貺日」，彰化元清觀當天結合虎爺聖誕，將舉辦植福法會，付給結緣金每人 1200元，即可獲贈「虎爺特仕版錢水」（下左），以及「一卡通卡」等。圖／市公所提供

農曆六月初六（國曆7月19日）是「天貺（ㄎㄨㄤˋ）日」，相傳是玉皇大帝賜福人間的重要節日，誠心敬拜可補運、補財庫、獲特赦、防小人等功效，彰化元清觀（天公壇）當天上午9點至下午5點，結合虎爺聖誕，將舉辦植福法會

彰化元清觀管理人、彰化市長林世賢說，「天貺日」（農曆六月初六）是道教中玉皇大帝「開天門」、下凡巡視賜福的重要日子。相傳這天陽氣極盛，非常適合祈福、祈求貴人運和財運、補財庫、求壽與懺悔。

林世賢說，農曆六月初六也是虎爺將軍聖誕，虎爺具備驅邪、守護、招財的神力。元清觀特邀高真道長主持科儀，主題涵蓋「消災、補庫、禁止小人、賜財祈安、植福」五大面向，展現道教文化的莊嚴與深厚底蘊。

元清觀表示，此次法會結緣金每人 1200元，包含補運補財庫金紙一箱、疏文一張、接引貴人符與禁止小人符各一張，並加贈虎爺特仕版錢水，以及一卡通卡（類似悠遊卡）一張。

農曆六月初六（國曆7月19日）是「天貺日」，相傳誠心敬拜可補運、補財庫、獲特赦、防小人等功效，彰化元清觀當天結合虎爺聖誕，將舉辦植福法會，付給結緣金可獲接引貴人符等。圖／市公所提供
農曆六月初六（國曆7月19日）是「天貺日」，相傳誠心敬拜可補運、補財庫、獲特赦、防小人等功效，彰化元清觀當天結合虎爺聖誕，將舉辦植福法會，付給結緣金可獲接引貴人符等。圖／市公所提供

農曆六月初六（國曆7月19日）是「天貺日」，相傳誠心敬拜可補運、補財庫、獲特赦、防小人等功效，彰化元清觀當天結合虎爺聖誕，將舉辦植福法會，付給結緣金可獲禁止小人符等。圖／市公所提供
農曆六月初六（國曆7月19日）是「天貺日」，相傳誠心敬拜可補運、補財庫、獲特赦、防小人等功效，彰化元清觀當天結合虎爺聖誕，將舉辦植福法會，付給結緣金可獲禁止小人符等。圖／市公所提供

農曆六月初六（國曆7月19日）是「天貺日」，彰化元清觀（天公壇）當天將結合虎爺聖誕，邀法師將舉辦植福法會。圖／市公所提供
農曆六月初六（國曆7月19日）是「天貺日」，彰化元清觀（天公壇）當天將結合虎爺聖誕，邀法師將舉辦植福法會。圖／市公所提供

彰化 法會 道教

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