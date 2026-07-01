中市府與AIT辦無人機論壇 盧秀燕：看到龐大需求

台中市政府明天將與美國在台協會（AIT）舉辦無人機論壇，市長盧秀燕今天表示，台美雙方都看到無人機的龐大需求，透過明天的論壇，也顯示台美在無人機產業攜手合作的努力。

台中市政府攜手AIT舉辦「領航2026－台中無人載具產業與海外商機論壇」，將於明天登場。盧秀燕今天出席2026驗光人員年會暨國際視光研討會時，接受媒體聯訪說明，這是台美雙方第一次攜手就無人機舉辦論壇，所以高度受到全世界重視。

盧秀燕表示，因應全世界的新趨勢，台美雙方均共同看到無人機的龐大需求，經過一段時間的商討和籌備，決定共同主辦無人機論壇，攜手為台灣打造下一座護國神山產業，也就是無人機及無人載具。透過明天的論壇，也可顯示台美雙方在無人機產業及無人載具產業上緊密攜手合作的努力。

被問到有關國民黨立委賴士葆提出的高端無人機相關條例時，盧秀燕提到，前晚與立法院國民黨團見面時，大家就無人機產業如何打造下一座護國神山、提高國家的國防自主工業進行討論。

盧秀燕指出，會中除談到國民黨團版本的2400億元無人載具條例以外，賴士葆特別提到，想在2400億元以外，再提出額外的500億元，引導高端的無人機、無人載具技術進入台灣。

盧秀燕表示，原因是希望透過這筆預算，讓國內廠商能引進世界上最尖端的無人機及技術移轉到台灣。就像台積電，永遠是世界上最尖端的，別的國家追不上，就會保持領航地位。

盧秀燕認為，國內不但要打造無人機產業，還要走在世界最尖端，永遠hold住這個市場、永遠hold住這個技術，也永遠hold住它的製造能力。