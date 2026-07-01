彰化交流道特定區新縣政中心成形 新縣府、議會、巨蛋同步規劃

受到地方關切的彰化交流道附近特定區計畫第四次通盤檢討案，區內的「新縣政中心整體開發區細部計畫」，規畫有新縣政中心、新縣議會大樓及消防局，以及計畫興建巨蛋的體育場用地，即日起到24日公開展覽，並舉辦3場說明會，聽取地方意見後，再送縣都委會審議。

高速公路彰化交流道附近特定區的範圍包含彰化、和美、秀水及花壇等四個鄉鎮市行政轄區，東起彰化都市計畫區界，西止和美鎮的鎮東路，彰化市磚瑤里西側及秀水鄉民意街西側約700公尺處的農路，南起秀水及花壇都市計畫區界，北迄和美鎮東平路與中茂路，面積共1963.24 公頃。

彰化交流道特定區「新縣政中心整體開區」採區段徵收，範圍以東中山高速公路、西以環河街132巷、北以彰草路、南以環河街(洋仔厝排水)為界，面積合計 84.01 公頃，區內規畫有機關用地、體育場用地等。

縣府指出，目前縣府第一辦公大樓已有48年歷史，面臨空間不足與建物老舊問題，雖然正在辦理結構補強工程，未來仍興建新縣政中心的必要，縣議會大樓也有64年歷史，考量議會與縣政府在政策推動及行政運作上的密切關係，規畫將新設置在新縣政中心旁，以整合行政資源並帶動周邊都市發展。

此外，現有彰化縣消防局廳舍位在彰化市中央路與中山路口，建物老舊且空間不足，即使完成耐震補強，仍無法滿足現代消防、救災及災害應變需求，規劃將消防局設置在縣政中心鄰近地區，以強化整體防救災效能。同時，也將一併規畫綜合勞動大樓，整合勞動相關行政與服務功能，提供民眾更完善、便利的一站式公共服務空間。

至於體育場用地部分，目前縣內僅有一處縣立體育場館，且民間租借頻率高，導致場地使用與展演活動經常衝突，現有設施已無法滿足全民體育發展及各類賽事需求，規畫興建大型觀眾席的室內體育賽事及展演場館，除可承辦體育賽事外，也可提供展演活動使用，將呈現體育展演多元園區，戶外同步設置公園綠地、兒童遊憩設施及藝文展演台。

縣長王惠美今天再重申將在體育場用地規畫巨蛋，由於台中市也計畫興建大巨蛋，未來的區隔問題也受到關切。在細部計畫強調， 將以「在地消費、異地吸引」為目標，補足中部偏南市場需求與台中巨蛋形成互補，規模與功能策略分散大型場館需求壓力，融入在地特色與節慶活動。

彰化交流道特定區第四次通盤檢討主要計畫由內政部都委會審議中，此次辦理細部計畫，除了「新縣政中心整體開發區細部計畫」外，還有「大埔截水溝堤岸道路兩側整體開發區細部計畫」，均自即日起到24日公開展覽，並訂20日上午在彰化演藝廳、下午分別秀水鄉老人文康中心及21日上午在花壇鄉立圖書館，分別舉辦3場說明會，聽取地方意見後，再送縣都委會審議。

受到地方關切的彰化交流道附近特定區計畫第四次通盤檢討案，區內的「新縣政中心整體開發區細部計畫」，規畫有新縣政中心、新縣議會大樓及消防局，以及計畫興建巨蛋的體育場用地。圖／縣府提供

彰化縣政府第一辦公大樓已有48年歷史，面臨空間不足與建物老舊問題，縣府在彰交特定區規畫新縣政中心。聯合報資料照