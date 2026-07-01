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年底選舉 台中前和平區代表會副主席羅進玉之女羅方妏將選區代表

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
年底選舉，台中市原住民自治區和平區將改選區代表，前和平區代表會副主席羅進玉將推女兒羅方妏以無黨籍參選。圖／羅進玉提供
年底選舉，台中市原住民自治區和平區將改選區代表，前和平區代表會副主席羅進玉將推女兒羅方妏以無黨籍參選。圖／羅進玉提供

今年年底選舉，台中市唯一的原住民自治區和平區將改選區代表，前和平區代表會副主席羅進玉推女兒羅方妏以無黨籍參選，與和平區第三選區的現任代表詹森、林永富及林吉財競選；羅進玉說，25歲女兒羅方妏有能力，品德和責任感，了解地方、真心服務鄉親的熱忱。

羅進玉表示，他曾擔任10年的區民代表，深知一位民意代表最重要不只是能力，品德、有責任感，還要了解地方、真心服務鄉親的熱忱，他女兒羅方妏具備這特質。

羅進玉說，羅方妏曾在立委何欣純服務處擔任專員，接受過專業的政治與公共服務訓練，累積了扎實的經驗，年輕、有專業、有耐心，不怕麻煩、不怕辛苦，願意傾聽鄉親的聲音、努力解決問題。他說年輕人需要一個機會，也需要大家的鼓勵與栽培。

台中 何欣純 自治區 台中市

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